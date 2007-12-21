مهندس احمد دنیامالی در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: مشکل سیمان قیمت تمام شده پروژه های عمرانی شهرداری را بالا برده است و این معضل به همراه مشکل تأمین میلگرد و حتی قیر مورد نیاز قطعا بر روند انجام پروژه های عمرانی تأثیر می گذارد و مسئولان مربوطه باید فکر اساسی جهت حل این مشکل انجام دهند.

وی مشکل به وجود آمده در این خصوص را ناشی از اتخاذ تصمیمات غلط دانست و افزود: متأسفانه عرضه سیمان را از قالب پروژه های عمرانی خارج و به دست مصالح فروشها واگذار کرده اند که این مسئله پروژه های عمرانی را به شدت دچار مشکل کرده است.

معاون عمرانی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: مشکل سیمان ناشی از کمبود آن نیست بلکه مدیریت عرضه و توزیع دچار مشکل است. چراکه علیرغم کمبود سیمان جهت پروژه های عمرانی، سیمان در بازار آزاد به وفور پیدا می شود، ضمن آنکه مسئولان مربوطه حتی از افزایش ظرفیتهای تولید نیز خبرداده اند.

دنیامالی در مورد وارد کردن سیمان توسط شهرداری نیز گفت: شهرداری وارد کننده سیمان نیست و کار تخصصی شهرداری هم واردات سیمان نبوده ضمن آنکه این موضوع ، مسئله ای پیچیده است و کار آسانی نیست که هر موقع سیمان لازم داشتیم بتوانیم از خارج وارد کنیم.

وی وارد کردن سیمان توسط شهرداری و سایر دستگاه ها را بحثی حاشیه ای دانست و تصریح کرد: با توجه به مشکلات موجود واردات سیمان توسط شهرداری به نتیجه نخواهد رسید، چراکه سیمان مورد نیاز ما چیزی نیست که در خارج تولید شده و آماده باشد که ما آنرا وارد کنیم و مسئولان مربوطه باید نسبت به حل اصل مشکل اقدام کنند که آنهم تأمین سیمان برای پروژه های عمرانی از داخل است.

معاون شهردار تهران یادآور شد: سیمان مورد استفاده شهرداری در پروژه های عمرانی سیمان معمولی نیست و تیپ های خاص سیمان در این پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد، ضمن آنکه سیمان باید به صورت فله تهیه شود که اگر قرار باشد از خارج وارد شود با توجه به مشکلات بارگیری، حمل و نقل و ... قیمت آن از نرخ بازار آزاد هم بیشتر خواهد شد و در نهایت به نتیجه نخواهد رسید.

مهندس دنیامالی افزود: برای تأمین سیمان از بازار آزاد هم دچار مشکل هستیم و نمی دانیم چگونه جوابگوی پیمانکاران باشیم .

وی تصریح کرد: پیمانکارن مجبور به تهیه سیمان از بازار آزاد هستند ولی ما نمی توانیم این مابه التفاوت را به لحاظ قانونی بپردازیم و از طرفی هم نمی توانیم پروژه های عمرانی را متوقف کنیم و از این ناحیه پروژه های عمرانی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت .

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در خصوص تحت تأثیر قرار گرفتن روزشمار پروژه های عمرانی با توجه به مشکل سیمان تأکید کرد: طبیعتا این موضوع تحت تأثیر مشکل سیمان قرار دارد ولی تمام تلاش ما این است که به خصوص در مورد پروژه هایی که روزشمار دارند با تأخیر مواجه نشویم.