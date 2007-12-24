سید احمد فشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیش از 98 درصد واجدین شرایط دریافت کارت شناسایی ملی ، از شماره ملی خود آگاه هستند و حدود 90 درصد هم کارت های خود را در اختیار دارند به همین خاطر سازمان ثبت احوال آمادگی استفاده از این کارت را در انتخابات دارد.

وی تعداد واجدین شرایط برای دریافت کارت ملی در استان تهران را حدود 9 میلیون نفر اعلام کرد و گفت: در حال حاضر ماهانه 400 تا 500 هزار نفر برای صدور و دریافت کارت ملی مراجعه می کنند و تنها 10 درصد از این افراد برای دریافت کارت خود مراجعه نکرده اند که در صورت کاربردی شدن این کارت در اداره ها و مراکز دولتی که به زودی صورت می گیرد، این افراد نیز قطعا برای دریافت کارت خود مراجعه خواهند کرد.

فشمی بزرگترین مشکل ارائه کارت ملی را مغایرت بین شناسنامه، کارت ملی و پایگاه اطلاعات کشور دانست و عنوان کرد: 6 تا 7 درصد ازدارندگان کارت ملی با این مشکل مواجه هستند.

مدیر کل ثبت احوال استان تهران اضافه کرد: دارندگان کارت ملی که این مشکل برای آنها وجود دارد، لازم است برای اصلاح و تغییر کارت شناسایی ملی به سازمان ثبت احوال مناطق خود مراجعه کنند تا این مشکل در کارت آنها برطرف شود.



وی برگشت کارت های ملی افرادی که در هنگام مراجعه ماموران پست در خانه خود حضور نداشته اند به ثبت احوال مناطق را یکی دیگر از مشکلات سازمان ثبت احوال عنوان کرد و اظهار کرد: در بسیاری از موارد ماموران پست بعد از دوبار مراجعه به درب منزل درخواست کننده و عدم حضور وی، کارت را به سازمان ثبت احوال منطقه می فرستند و این افراد برای دریافت کارت خود با مشکل مواجه می شوند.