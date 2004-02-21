  1. بین الملل
  2. سایر
۲ اسفند ۱۳۸۲، ۲۱:۱۵

معاون وزير امور خارجه روسيه :

براي اجراي انتخابات عمومي بايد به اشغال عراق پايان داد

معاون وزير امور خارجه روسيه امروز اعلام كرد مسكو معتقد است براي اجراي انتخابات عمومي و قابل قبول در عراق بايد به اشغال نظامي اين كشور پايان داد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه يوري فدوتوف گفت : مسكو تا زماني كه نظاميان  آمريكايي از عراق خارج نشده اند از برگزاري انتخابات آزاد در اين كشور حمايت نخواهد كرد .
وي گفت :" تا زماني كه اشغال نظامي اين كشور پايان نيافته است و حاكميت كاملا به عراقيها داده نشده است ، برگزاري انتخابات آزاد غير ممكن است و به اين انتخابات نمي توان اطمينان كرد .
وي گفت : برگزاري انتخابات عمومي تنها در صورت حمايت سازمان ملل امكان پذير است كه اين سازمان در شرايط كنوني حاضر نيست هيچ نقشي را در عراق تقبل كند . 
وي با تاكيد بر لزوم پايان دادن سريع به اشغال عراق گفت : برگزاري انتخابات در عراق ضروري است و اين انتخابات بايد با حضور تمام احزاب و طرفهاي عراقي باشد و اين امر در حالت اشغال عراق غير ممكن است.

کد مطلب 60821

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه