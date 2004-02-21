براي اجراي انتخابات عمومي بايد به اشغال عراق پايان داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه يوري فدوتوف گفت : مسكو تا زماني كه نظاميان آمريكايي از عراق خارج نشده اند از برگزاري انتخابات آزاد در اين كشور حمايت نخواهد كرد .

وي گفت :" تا زماني كه اشغال نظامي اين كشور پايان نيافته است و حاكميت كاملا به عراقيها داده نشده است ، برگزاري انتخابات آزاد غير ممكن است و به اين انتخابات نمي توان اطمينان كرد .

وي گفت : برگزاري انتخابات عمومي تنها در صورت حمايت سازمان ملل امكان پذير است كه اين سازمان در شرايط كنوني حاضر نيست هيچ نقشي را در عراق تقبل كند .

وي با تاكيد بر لزوم پايان دادن سريع به اشغال عراق گفت : برگزاري انتخابات در عراق ضروري است و اين انتخابات بايد با حضور تمام احزاب و طرفهاي عراقي باشد و اين امر در حالت اشغال عراق غير ممكن است.