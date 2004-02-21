ديده بان هسته اي آلمان خواستار تعطيلي راكتور هاي هسته اي اين كشور شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، ولفرام كوئنيگ رئيس بي. اف. اس آلمان در مصاحبه اي با اين روزنامه گفت : ترديدهاي بسياري وجود دارد كه آيا اين پنچ راكتور مي توانند در مقابل اصابت هواپيماهاي ربوده شده مقاومت كنند يا نه ؟

وي افزود : معتقدم گردانندگان اين راكتورها به همان مقدار كه بايد بعد از يازدهم سپتامبر ازعهده مسئوليتشان بر مي آمدند قادر به انجام اين كار نيستند. بنابراين گزارش راكتورها كه زير سوال قرار گرفته اند عبارتند از: بيبليس .اي ، فيليپسبرگ يك ، ابريگيم ، ايسار يك و برانسبوتل . آلمان برنامه اي در دست دارد تا بيست سال آينده به قدرت هسته اي خود خاتمه دهد . اوريگم كارخانه بعدي است كه قرار است تا مي سال 2005 بسته شود. در يك بيانيه وزارت محيط زيست آلمان مطالعاتي را تاييد كرد كه نشان مي دهد اين راكتورها خطرات زيادي را به همراه دارند .

دراين بيانيه آمده است : اين اطلاعات تاييد شده قرار است در اختيار مقامات محلي كه مسئول اتخاذ اقدامات مقتضي را دارند قرار گيرد. همچنين دراين بيانيه تاكيد شده است : متصديان اين راكتورها پيشنهاد كردند تا اين راكتور ها رادر هاله اي از دود مخفي كنند تا در صورت تهديدات تروريستي قابل رويت نباشند .كه طبق اين بيانيه اين پيشنهاد در حال حاضر دردست بررسي است .

وزارت محيط زيست آلمان و رئيس بي اف اس هرد و تاكيد دارند كه متصديان حق انتخاب دارند تا بقاياي توانمنديهاي توليدي خود را در ميان اين پنچ راكتور كه قرار است طبق برنامه مرحله اي به نيروگاههاي ايمن تر ، جديدتر تبديل شوند توزيع نمايند .