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۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۴۲

با حضور استاندار تهران؛

نخبگان دماوند تجلیل شدند

نخبگان دماوند تجلیل شدند

دماوند-نخبگان دماوند در مراسمی با حضور استاندار تهران تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین گردهمایی خانه نخبگان دماوند با حضور علیرضا فخاری استاندار تهران برگزار شد.

در این مراسم از ۱۰ نفر نخبه علمی دانشگاهی و ۱۰ نفر عضو اصلی شورای مرکزی خانه نخبگان و مسئولان کارگروه‌های تخصصی با اهدای لوح و هدایایی تجلیل صورت گرفت.

محمدرضا مراقب، مهرانگیز پاپی، حسین فروتن، نعیمه سنقری، محمد امینی، محمد مسگریان، رضا امیری، فاطمه قضاوتی، سحر حاجی اسداللهی، ملاکریمی، شاهرخ رامین، رضا امیری، سعیده فخاری، حسین بختیاری، پریسا صداقت‌نیا، مهدی ملک محمدی، سمیع بهنام، مصطفی کریمی، زهرا حاجی اشرفی از نفرات تجلیل شده در این مراسم بودند.

کد مطلب 6082263

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