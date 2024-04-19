پیش بینی روند افزایش نسبی دما تا یکشنبه هفته آینده

آرش بهاروند احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از شرایط جوی پایدار و روند افزایش نسبی دما تا یکشنبه هفته آینده در منطقه البرز مرکزی است.

وی بیان کرد: روزهای دوشنبه و سه شنبه با گذر یک موج ناپایدار ضعیف از منطقه، رگبار پراکنده و رعد و برق، در بعضی ساعات وزش باد و کاهش نسبی دما در استان مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان البرز مطرح کرد: امروز جمعه آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و غبار محلی در بعضی ساعات و فردا شنبه نیز آسمان صاف تا قسمتی ابری است.

بهاروند احمدی عنوان کرد: برای روز یکشنبه آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد به نسبت شدید در بعضی ساعات، گرد و خاک و شب رشد ابر پیش بینی می‌شود.