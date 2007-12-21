دکتر علی کرمی، استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارسال سوخت نیروگاه اتمی بوشهر توسط روسیه، گفت: روسها تاکنون در راه اندازی این نیروگاه تعمدا، تعلل می کردند و طبق برنامه زمان بندی شده، قرار بود اردیبهشت سال 86، نیروگاه بوشهر شروع به کار کند.

وی افزود: اما شرایط جدید بین المللی در موضوع هسته ای ایران باعث شد که روسها این " گام بزرگ" را بردارند که گزارش البرادعی و گزارش شانزده نهاد اطلاعاتی آمریکا در خلق این فضای جدید اثر بزرگی داشت و عملا روسیه را ترغیب کرد که حرکت نهایی را در راه اندازی نیروگاه بوشهر انجام دهد.

کرمی با تاکید بر این نکته که سوخت نیروگاه بوشهر از مدتها قبل در روسیه آماده بود خاطر نشان کرد: شرایط سیاسی پرونده هسته ای ایران مانع از ارسال این سوخت شده بود و در حقیقت ارسال سوخت، پالس مثبتی بود که روسیه به جامعه بین المللی در خصوص پرونده هسته ای ایران ارسال کرد.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر، در حقیقت یک پیروزی بزرگ برای ایران است که مقدمات و تلاش برای تحقق آن از 40 سال قبل آغاز شده بود.

کرمی وجه دیگر ارسال سوخت توسط روسیه را اثبات کارآمدی دستگاه اطلاعاتی روسیه توصیف کرد و گفت: آمریکایی ها علنا به شکست اطلاعاتی خود در قبال موضوع هسته ای ایران اشاره کردند ولی روسها با ارسال سوخت نیروگاه بوشهر عملا ضربه دیگری به جامعه اطلاعاتی آمریکا زدند، چون روسها از مدتها قبل گفته بودند که بر اساس اطلاعات دریافتی خود، فعالیت ایران کاملا صلح آمیز است.