تمام فعالان بخش حمل و نقل بیمه می شوند

حسین رحمانی نیا در گفتگو با مهر گفت: یکی از برنامه های که وزارت تعاون به دنبال اجرای آن است بحث اشتغالزایی می باشد که در صورت تحقق سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی می تواند بسیاری از مشکلات کشور از جمله بحث اشتغال را گره گشایی نماید.

معاون نظارت و بهره برداری وزارت تعاون اظهار داشت: از دیگر برنامه های مورد پیگیری وزارت تعاون در حال حاضر توسعه حمل و نقل و تقویت آن است که توجه به آن می تواند به استحکام زیر ساختهای اقتصادی کشور بیانجامد و عدم توجه مناسب به آن باعث ایجاد مشکلاتی خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این خصوص بحث تقویت و بهسازی ناوگان نیروی دریایی، زمینی و هوایی را در دستور کار داریم، چون در هر حال حمل و نقل مسافران با آنها انجام می شود و همچنین توانمند سازی آنها از جمله بحث آموزش نیز پیش رو است.

رحمانی نیا افزود: در هر حال توسعه و توجه به حمل و نقل می تواند نقش اساسی آن در اقتصاد را نمودار سازد و به همین دلیل با وزارت رفاه یک تفاهم نامه مشترک به امضاء رساندیم که بر اساس آن سعی کردیم در جهت تامین اجتماعی شاغلان بخش حمل و نقل کشور تسهیلاتی را فراهم کئیم.

معاون نظارت و بهره برداری وزارت تعاون ابراز داشت: با امضای این تفاهم نامه بین وزارت تعاون و رفاه مقرر شد تا تمام افراد و خانواده های آنان که به نحوی درگیر این کار هستند را مستقیم و غیر مستقیم تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهیم که در حال حاضر افراد زیادی را تحت پوشش قرار دادیم و اقدامات اساسی برای بقیه افراد مشمول را نیز در دستور کار داریم.