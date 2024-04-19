عملیات وعده صادق نمایش قدرت ایران مقتدر اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمودی در نماز جمعه کنگان با تبریک تحقق وعده صادق و تشکر از سپاه مقتدر و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: عملیات وعده صادق نمایش اعمال قدرت نبود بلکه نمایش قدرت ایران اسلامی بود.

خطیب جمعه کنگان بیان کرد: فرمانده کل قوا فرموده بودند دوران بزن در رو تمام شده است و همه دیدند چگونه این تهدید اجرایی شد.

محمودی بیان کرد: عملیات وعده صادق دشمن را برای همیشه پشیمان و جمهوری اسلامی نشان داد اگر دشمن بخواهد از زمین یا هوا غلطی بکند با پاسخی سریع، کوبنده، فوری و پشیمان کننده مواجه خواهد شد.

وی با بررسی ابعاد مهم نظامی بزرگترین عملیات پهپادی تاریخ و شگفتی و حیرت دنیا از این عملیات گفت: عملیات وعده صادق بخش بسیار کوچکی از برد و توان نظامی و موشکی جمهوری اسلامی ایران بود که تبیین کننده برتری چندین برابری عملیات نظامی ایران در مقایسه با حمله ددمنشانه رژیم جعلی اسرائیل در حمله به کنسولگری ایران در سوریه بود.

خطیب جمعه کنگان اظهار داشت: هدف اصلی از تحقق وعده صادق، تثبیت قدرت، بازدارندگی و نواختن سیلی محکم به گوش رژیم کودک کش صهیونیستی بود که این امر موجب خوشحالی میلیون‌ها مسلمان و آزاده در دنیا شد.

محمودی در ادامه خطبه‌ها با تبریک سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیان اهمیت و جایگاه سپاه در کلام امامین انقلاب گفت: اگر کسی بخواهد جایگاه واقعی سپاه را درک کند باید معنای طیبه انقلاب اسلامی را خوب درک کند.

وی با تبیین ابعاد مهم و کاربردی سپاه در عرصه‌های مختلف بیان کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنها تعلق به جمهوری اسلامی ایران ندارد و این نیروی مقتدر صیانت از دستاوردها و ارزشهای انقلاب اسلامی را در سراسر دنیا عهده دار است.

محمودی به موضوع ذکر در آئینه آیات و روایات پرداخت و به استناد به فرمایش امام رئوف که ذکر ما اهل بیت (علیهم السلام) ذکر خداست، بیان کرد: ذکر اهل بیت علیه السلام ذکر الله است زیرا این اسماً مظهر اسماً الهی اند.

وی با گرامیداشت روز شهدای ورزشکار و تجلیل از مقام شهیدان ورزشکار از جمله شهید ابراهیم هادی گفت: تقدیم پنج هزار شهید در دوران دفاع مقدس و ۱۰۰ شهید مدافع حرم گوشه‌ای از افتخارات جامعه ورزش است و همه باید به این شهیدان افتخار و اقتدا کنند.

خطیب جمعه کنگان با عنوان اینکه شهدای ورزشکار قهرمانی خود را در حفظ ارزش‌های اسلامی و اخلاقی اثبات و معلم اخلاق برای جامعه ورزش کشور شدند، گفت: اگر بانوی ورزشکار ما با حجاب روی سکو حاضر، با نامحرم دست نمی‌دهد و یا ورزشکاران ما مدال‌های خود را به آستان مقدس امام رئوف و یا دیگر اماکن مقدس و مانند آن تقدیم می‌کنند همه مدیون شهدای ورزشکار است.

محمودی در ادامه به ماجرای طبس و خوار و ذلیل شدن آمریکایی‌ها اشاره و عنوان کرد: حادثه طبس نماد شکست پذیری آمریکا و آغازی بر پایان مداخلات آمریکای شرور در منطقه است.

وی با تقدیر از اجرای طرح حجاب و عفاف و تشکر از نیروی انتظامی و نیز گروه‌های مردمی امر به معروف و نهی از منکر، گفت: همه دستگاه‌ها و مردم نیروی انتظامی را در اجرای طرح یاری و دستگاه‌های دولتی نیز ضمن رعایت و پایبندی به قوانین در حوزه عفاف و حجاب، اجازه ندهند عده‌ای هنجار شکن با بدحجابی و یا بی حجابی فضای جامعه را ملتهب و ارزش‌ها را زیر پا بگذارند.