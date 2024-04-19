۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۲۹

در سفر به شهر قم؛

«محسن رضایی» با اعضای شورای نگهبان دیدار و گفتگو کرد

قم- دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سفر به قم با اعضای شورای نگهبان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی در سفر به قم در دیدار با اعضای شورای نگهبان، پس از ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، گفت: پس از انقلاب، خلاهای سیاسی اداره کشور به برکت نظام اسلامی و ایجاد نهادهای نظارتی و انتخاباتی برطرف و خلا بزرگ نظامی و امنیتی و وابستگی محض به بیگانگان نیز به همت فرماندهان و جوانان فداکار رفع شد؛ اما درخصوص مسائل اقتصادی، کشور هنوز راه زیادی تا نقطه مطلوب دارد که مهمترین اقدام لازم برای حل این مشکل، اصلاح حکمرانی اقتصادی و تغییر رویه‌های آن است.

وی افزود: تصدی‌گری دولت و تمرکزگرایی، از معضلات بزرگ و موانع پیشرفت و رفع مشکلات اقتصادی است و دولت ومجلس باید از نقش و سپردن مسئولیت تصدی‌گری به وزارتخانه‌ها به نقش سیاست‌گذاری و نظارتی تغییر رویه دهد و اختیارات بیشتری به استان‌ها در جهت تمرکززدایی داده شود.

دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با تاکید بر لزوم اعطای کلیه امور اجرایی کشور به مردم اظهار کرد: شورای نگهبان در این حوزه می‌تواند کمک‌رسان باشد.

رضایی در این سفر با آیات شب‌زنده‌دار، میرباقری، حسینی بوشهری، کعبی، قمی، مدرسی یزدی و اراکی دیدار کرد.

