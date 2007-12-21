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۳۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۱۶

برف و باران کهگیلویه و بویراحمد را فرا می گیرد

برف و باران کهگیلویه و بویراحمد را فرا می گیرد

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: با ورود سامانه بارش زایی به جنوب غرب کشور، رحمت الهی به صورت برف و باران این استان را فرا می گیرد.

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج اظهار داشت: بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر نزدیک شدن سامانه بارش زا از غرب به سوی کشور است و پیش بینی می شود بخش جنوبی این سامانه از اواخر امروز سبب بارش برف و باران در استانهای واقع در جنوب غرب از جمله استان کهگیلویه و بویراحمد شود.

وی بیان داشت: بیشتر این سامانه در کهگیلویه و بویراحمد خواهد بود و طی این دوره، کاهش قابل ملاحظه دما، امروز و فردا دور از انتظار نیست.

زارع از رانندگانی که قصد عبور از محورهای ارتباطی استان را دارند خواست، با توجه به کوهستانی بودن جاده های استان، وسایل ایمنی و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

کد مطلب 608278

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