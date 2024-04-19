برگزاری هفده عنوان برنامه در طی هفته سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب غزنوی شامگاه امروز جمعه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: براساس برنامه ریزی صورت گرفته در طی هفته سلامت امسال در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، هفده عنوان برنامه مختلف برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این تعداد عنوان برنامه شامل برگزاری بالغ بر هشتصد نشست و دوره آموزشی در مدارس و ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی با بهره گیری از ظرفیت کارشناسان برگزار خواهد شد.

این مقام مسؤول بیان کرد: در شهرستانهای تحت پوشش نیز ۱۲۰ برنامه مختلف در این هفته برگزار خواهد شد.

غزنوی با اشاره به موفقیت اخیر حوزه امنیتی و دفاعی در نشان دادن قدرت نظامی کشور به چهارمین قدرت نظامی جهان اشاره کرد و گفت: این اقدام توسط افراد نخبه در حوزه‌های مختلف الکترونیک، امواج، کامپیوتر، هوا و فضا، فیزیک و غیره بود که دنیا را تکان داد و همه دیدند، از این نوع افتخارات عجیب و غریب در حوزه سلامت وجود دارد و اگر بیشتر از حوزه دفاعی و امنیتی نشود، کمتر نیست اما به آنها پرداخته نمی‌شود.

این مقام مسؤول بیان کرد: در حوزه شاخص‌های مرگ نوزادان، مرگ مادران باردار، بیماری‌های عفونی، مالاریا، فلج اطفال، پوشش واکسیناسیون و غیره رشد بسیار خوبی تنها در حوزه علوم پزشکی زاهدان داشته‌ایم اما این رشدها و توسعه‌ها به معنای نبود ضعف نیست.

وی اظهار کرد: در چاپ مقاله در مجلات علمی دنیا و براساس رتبه بندی، هفت نفر از دانشمندان جهان در علوم پزشکی زاهدان در حال فعالیت هستند و این بدان معناست که نه تنها عقب افتاده نیستیم بلکه در حوزه سلامت، توسعه یافته محسوب می‌شویم.

غزنوی خاطر نشان کرد: هرچه بشر پیشرفت و رشد در حوزه سلامت دارد، به تناسب با چالش‌ها و مشکلات و اتفاقات جدید روبرو می‌شود.

این مقام مسؤول اظهار کرد: ما در سیستان و بلوچستان بالاترین آمار بیماران تالاسمی دنیا را داریم حتی کشور پاکستان آمار بیماران تالاسمی اش به اندازه استان ما نیست اما چرا؟، چون به برکت پیشرفت‌ها و رشد توانمندی‌های ایران در حوزه بیماران تالاشمی، بیماران تالاسمی در کشور تا چهل سال عمر می‌کنند و ما در طی این مدت خدمات به آنها می‌دهیم اما در کشور همسایه ما سن بیماران تالاسمی بسیار کم است.

وی تصریح کرد: در حوزه سلامت با توجه به رشد و توسعه یافتگی در این بخش، در برخی از حوزه‌ها صد در صد رشد را در مناطق تحت پوشش علوم پزشکی زاهدان شاهد هستیم و از اینکه مردم به ما برای بیماری خود مراجعه می‌کنند و ما می‌توانیم خدمات بدهیم مایه افتخار و بسی خوشحالی است.

وی بیان کرد: در حال حاضر پیشرفته‌ترین جراحی‌ها از جمله جراحی مغز و اندام‌ها در دورترین نقاط استان در حال انجام است، البته این موارد گفته شده دلیلی بر نبود نقاط ضعف نیست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تاکید کرد: در حوزه سلامت باید فرهنگ پیشگیری و مراقبت از سلامت را نهادینه کنیم تا مردم خود مراقب سلامت خود باشند و برای حفظ آن تلاش کنند.

وی خاطر نشان کرد: از فردا شنبه، نظام پیامکی سلامت را در حوزه علوم‌پزشکی زاهدان راه اندازی خواهیم کرد تا هرچند که هزینه‌های بالایی را باید صرف آن کنیم اما از آن برای آشنا کردن مردم با حقوقشان در حوزه سلامت بهره گیری خواهیم کرد.

وی در پاسخ به آخرین وضعیت شاخص‌های سلامت استان، گفت: در حوزه واکسیناسیون صد درصد مردم، در حوزه نظام مراقبت مادران باردار و کودکان زیر پنج سال و نوزادان بیش از ۹۵ درصد و در حوزه خدمات بهداشتی بالغ بر ۹۰ درصد تحت پوشش هستند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۷۴ درصد پولمان صرف درمان و ۲۶ درصد صرف بهداشت می‌شود که این ایراد بزرگی است و باید این آمارها به سمت بهداشت سوق پیدا کند.

غزنوی تشریح کرد: در راستای خدمات بهتر، هواپیمای ثابتی را برای جابجایی بیماران از استان درصورت تشخیص پزشکان برای انتقال بیمار به مرکز کشور است که از ابتدای امسال یک بیمار از زاهدان ویک‌بیمار نیز از فرودگاه سراوان برای سیر مراحل درمانی به صورت اورژانسی و به صورت اختصاصی به تهران اعزام شده‌اند و هر پرواز صدها میلیون تومان برای نظام سلامت هزینه دارد که جابجایی بیماران با هواپیما نیز بر عهده ماست، اما باید خدمات به بهترین شکل ارائه شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، تصریح کرد: سبک زندگی ناسالم یکی از عوامل ایجاد کننده بیماری‌های مزمن از جمله دیابت و پرفشاری خون است که می‌توان با رعایت خودمراقبتی از ابتلاء به این بیماری‌ها پیشگیری و با تشخیص زودهنگام و به موقع آن را کنترل کرد و باید شما اصحاب رسانه در این راستا به کمک نظام سلامت بیایید و برای فرهنگی سازی آن، همکاری لازم را داشته باشید.