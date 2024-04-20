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۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۵۹

فرمانده انتظامی بیجار خبر داد؛

دستگیری ۸ سارق در بیجار

دستگیری ۸ سارق در بیجار

بیجار- فرمانده انتظامی بیجار از اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و دستگیری ۸ سارق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ کارآگاه شهریار قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پلیس با هدف ارتقا آرامش خاطر شهروندان و به منظور پیشگیری از جرایم طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز را در قالب طرح ارتقا امنیت اجتماعی به اجرا گذاشت.

وی افزود: در این طرح که با مشارکت پلیس‌های تخصصی اجرا شد ۸ سارق سابقه دار دستگیر و ۹ فقره سرقت کشف شد.

فرمانده انتظامی بیجار ضمن تاکید بر تداوم اجرای طرح‌های ارتقا امنیت اجتماعی و محله محور به شهروندان توصیه کرد: هرگونه موارد مشکوک را با فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6083104

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