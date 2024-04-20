نهادینه شدن فرهنگ کار مهمترین نیاز استان ایلام در حوزه اشتغال است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار صبح شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی گفت: قدرت منطقهای جمهوری اسلامی در پاسخ اخیر به رژیم صهیونیستی تثبیت شد و قدرت بازدارندگی ایجاد کرد و اولین واکنش رژیم صهیونیستی با چند ریزپرنده مورد تمسخر قرار گرفت.
وی بیان کرد: استان ایلام در مقابل آداب و رسوم کردی دیگر مناطق منفعل قرار گرفته، در ایام نوروز نیز شاهد برخی مراسماتی بودیم که با فرهنگ کردی ایلامی اصلاً شباهت نداشت.
امام جمعه ایلام عنوان کرد: لباسها، آیینها و واژههایی که هم اکنون در استان ایلام ترویج داده میشود، با فرهنگ کردی ایلام تفاوت دارد.
وی تصریح کرد: نخبگان و شورای فرهنگ عمومی استان ایلام برای جلوگیری از این فرهنگهای وارداتی، به استان ورود کنند.
حجت الاسلام کریمی تبار عنوان کرد: ما در استان ایلام آداب و رسومی داریم که باید احیا شود، این وظیفه نخبگان فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی است.
وی اضافه کرد: در استان ایلام بیش از ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری، نیازمند فرهنگ کار هستیم.
وی گفت: ظرفیتهای زیادی در استان ایلام مثل صنایع دستی داریم که این فرهنگ کار در بخش صنایع دستی باید از درون خانوادهها شروع شود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام اضافه کرد: فرهنگ اشتغال در استان باید از درون خانوادهها شروع شود، بسیاری از فرهنگهای گذشته ما در حال فراموشی است.
وی اظهار داشت: نهادینه شدن فرهنگ کار بهترین ابزار برای اشتغال و جلوگیری از تهاجم فرهنگی دشمنان است، جوان وقتی بیکار باشد اسیر فضای مجازی میشود.
وی گفت: دشمن روی مسأله حجاب و عفاف سرمایه گذاری میکند، دشمن لباسهایی ترویج میدهد که با آداب و رسوم ما تفاوت دارد، باید جلوی این کار گرفته شود.
امام جمعه ایلام عنوان کرد: برای ترویج فرهنگ ایرانی و اسلامی باید تلاش کرد، مسأله حجاب و عفاف نیازمند فرهنگ سازی است.
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