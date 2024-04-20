تاثیر کریپتو بر بازار جهانی طلا/ قیمت طلا کماکان صعودی خواهد بود

علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش قیمت طلا در بازار جهانی، گفت: «طلا» به عنوان یک کالا سرمایه‌ای و به صورت همگن در بازار طلا معامله می‌شود. طی سه سال گذشته ارزش پول کشورها به طور کلی با کاهش همراه و تورم در اکثر کشورها حاکم بوده است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: اما تورم حاکم در کشورها در قیمت طلا تأثیری نداشته، بر همین اساس انتظار می‌رفت قیمت طلا دیر یا زود با افزایش همراه شود. البته ناگفته نماند قیمت طلا در دوره کرونا افزایش نداشت؛ بسیاری از بانک‌های سرمایه‌گذار جهانی و افراد سرشناس پیش‌بینی افزایش قیمت طلا را در دوره کرونا مطرح می‌کردند اما این اتفاق رخ نداد.

وی ادامه داد: بانک‌های مرکزی در دوره کرونا اقدام به خرید طلا نکردند و تقاضای مصرفی طلا با کاهش مواجه شد، البته رمز ارزها در دوره کرونا رقیب طلا به شمار می‌رفتند؛ این علل‌های موجب عدم افزایش قیمت طلا شد.

سعدوندی تصریح کرد: هم‌اکنون بسیاری از موانعی که موجب افزایش قیمت طلا بود، رفع شده پس بنابراین قیمت طلا باید کاهش داشته باشد.

این مسؤول افزود: بانک‌های مرکزی ۴ کشور چین، هند، لهستان و سنگاپور اقدام به خرید طلا کردند؛ مردمان چین به طور سنتی در صورت وجود سرمایه اقدام به خرید زمین و ملک می‌کردند اما طی سال‌های اخیر آمار خرید و فروش ملک در چین نزولی است. برهمین اساس هم‌اکنون سرمایه مازاد مردمان چین به طلا تبدیل می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: تمام موارد عوامل دخیل در افزایش قیمت طلا در بازار جهانی بودند. البته طی سه هفته اخیر بازار رمز ارز کریپتو نزولی است که یکی دیگر از عوامل صعودی قیمت طلا خواهد بود.