افزایش ۳ برابری بودجه شهرداری در زمینه بهسازی و تجهیز مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیری، مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران د با اشاره به اینکه بالغ بر ۴۶۰۰ مدرسه اعم از دولتی و غیردولتی در سطح شهر تهران مشغول فعالیت هستند که از این تعداد حدود ۲۷۰۰ مدرسه دولتی است، اظهار کرد: امسال با توجه به گستردگی مدارس در شهر تهران و نگاه ویژه‌ای که اعضای شورای اسلامی شهر تهران داشتند، در حوزه توسعه و تجهیز مدارس حدود سه برابر نسب به سال گذشته افزایش اعتبار صورت گرفت که در مناطق مختلف رقم اعتبار متفاوت است.

وی ادامه داد: افزایش اعتبار متناسب با تعداد مدارسی است که در هر منطقه وجود دارد و تقسیم اعتبار بر مبنای تعداد مدارس صورت خواهد گرفت. طبیعتاً مناطقی که مدارس بیشتری دارند و نیاز بیشتری دارند نسبت به مناطقی که مدارس کمتری دارند، از اعتبار در نظر گرفته شده سهم بیشتری خواهند داشت.

تصویب شیوه‌نامه بهسازی و تجهیز مدارس در شورای سیاست‌گذاری

مدیرکل آموزش‌های شهروندی با اشاره به اینکه جلسه‌ای با عنوان شورای سیاست‌گذاری بهسازی و تجهیز مدارس در روز یکشنبه- ۲۶ فروردین ۱۴۰۳- با حضور ذی‌نفعان ازجمله نمایندگان آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستان‌های تهران، اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان تهران، اداره آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران و نمایندگان معاونت‌های حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری و محیط زیست، فنی و عمرانی و نماینده کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد، گفت: در این جلسه شیوه‌نامه بهسازی و تجهیز مدارس به تصویب رسید.

وی افزود: اعتبار تخصیص یافته در این حوزه، در بخش‌های فنی و عمرانی، تجهیزی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در مدارس برای دانش‌آموزان، اولیای مدرسه و معلمان و اولیای دانش‌آموزان از طریق شهرداری مناطق ۲۲ گانه و مناسب سازی هزینه خواهد شد.

امیری با تاکید بر اینکه در سال جاری با عنایت به اعلام آموزش و پرورش، عمده تمرکز هزینه کرد را در بخش فنی و عمرانی و تجهیزی خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مدارس فرسوده و قدیمی در سطح شهر تهران برای بازسازی و ایمن‌سازی نیاز به کمک دارند، بالغ بر نیمی از اعتبارات در بحث فنی و عمرانی و تجهیز مدارس هزینه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اقلام تجهیزی را در بخش‌های مختلف در نظر گرفتیم که این اقدام را با همفکری آموزش‌وپرورش انجام خواهیم داد، گفت: اعتبارات در خصوص تجهیزات فرهنگی اعم از تجهیزات کتابخانه، لوازم موردنیاز نمازخانه‌ها، تجهیزات سمعی و بصری‌، هوشمندسازی مدارس، اقلام موردنیاز آزمایشگاه‌ها، تجهیزات حوزه تربیت بدنی و سلامت و… بر اساس نیاز مدارس هزینه خواهند شد.

امیری در ادامه افزود: این اعتبارات و موضوعات مربوط به هزینه کرد در هر مدرسه در قالب یک تفاهم نامه همکاری مشترک که به امضای شهردار و رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه خواهد رسید، عملیاتی خواهد شد و براساس این تفاهم‌نامه فهرست مدارسی که در اولویت کمک هستند؛ احصا و توسط ادارات آموزش و پرورش مناطق در اختیار شهرداری منطقه قرار می‌گیرد. شهرداری منطقه نیز موظف است بر اساس اولویت‌سنجی که صورت گرفته است، نسبت به رفع آن اقدام کند.

توجه ویژه به مدارس استثنایی شهر تهران در دوره جدید مدیریت شهری

مدیرکل آموزش‌های شهروندی با بیان اینکه در دوره جدید مدیریت شهری توجه ویژه به مدارس استثنایی شهر تهران مورد تأکید قرار گرفته است، گفت: ۵۰ مدرسه استثنایی در سطح شهر تهران داریم که در راستای رعایت عدالت‌محوری و توجه ویژه به افراد با نیازهای خاص به ویژه افراد دارای معلولیت، مقرر شد نمایندگان اداره آموزش و پرورش استثنایی نیز در کمیته اجرایی مناطق ۲۲ گانه حضور داشته باشند و ارائه خدمات و رفع نیازهای این مدارس نیز در شیوه نامه گنجانده شد.