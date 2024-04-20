اجرای طرح «همیاران طبیعت» در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین بابایی امروز شنبه در گفتوگو با رسانهها با اشاره به اجرای طرح مردمی «همیار طبیعت»، اظهار داشت: هدف کلی طرح «همیاران طبیعت»، ترویج فرهنگ منابع طبیعی در بین اقشار جامعه و جلب مشارکت مردم در امر حفاظت، احیا و توسعه منابع طبیعی است.
وی به ساماندهی علاقهمندان و دوستداران منابع طبیعی، شوراهای اسلامی، دهیاران، بسیجیان و سایر اقشار جامعه در قالب تشکل همیاران طبیعت اشاره کرد و افزود: آموزش همیاران طبیعت باهدف ارتقای سطح دانش و بهرهگیری از توانمندیهای آنها و ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت اقشار مختلف جامعه از طریق همیاران طبیعت و گروههای هدف انجام میشود.
رئیس اداره آموزش و ترویج اداره کل منابع طبیعی لرستان در خصوص استفاده از ظرفیت سازنده همیاران طبیعت در عرصههای منابع طبیعی، گفت: استفاده از ظرفیت همیاران طبیعت در عرصههای منابع طبیعی در واقع نوعی تلاش سازمانیافته و داوطلبانه با نظارت دولت است که بین مردم و در راستای منافع مردم، ایجاد همدلی و همبستگی کرده، بهطوریکه دولت و نهادهای مربوطه با سرعت بیشتری در راستای فرهنگسازی و ارتقای منابع طبیعی تجدیدشونده تلاش کنند.
بابایی، طرح «همیار طبیعت» را مشارکت مردم و سپردن کار مردم به دست خود مردم با یک مکانیزم نظارتی و نظاممند دانست و تصریح کرد: حدود ۵۳ نفر از دوستداران طبیعت و حامیان انفال الهی در قالب طرح «همیار طبیعت» به همت اداره آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان در روستای «بیشه» به عضویت این طرح در آمدند و با شرکت در کلاسهای آموزشی با حضور اساتید مجرب و متخصص در زمینه ترویج و اشاعه فرهنگ منابع طبیعی آموزش دیدند.
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