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۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۲۵

در گفت‌وگو با رسانه‌ها مطرح شد؛

اجرای طرح «همیاران طبیعت» در لرستان

اجرای طرح «همیاران طبیعت» در لرستان

خرم‌آباد - رئیس اداره آموزش و ترویج اداره کل منابع طبیعی لرستان از اجرای طرح «همیاران طبیعت» در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین بابایی امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به اجرای طرح مردمی «همیار طبیعت»، اظهار داشت: هدف کلی طرح «همیاران طبیعت»، ترویج فرهنگ منابع طبیعی در بین اقشار جامعه و جلب مشارکت مردم در امر حفاظت، احیا و توسعه منابع طبیعی است.

وی به ساماندهی علاقه‌مندان و دوستداران منابع طبیعی، شوراهای اسلامی، دهیاران، بسیجیان و سایر اقشار جامعه در قالب تشکل همیاران طبیعت اشاره کرد و افزود: آموزش همیاران طبیعت باهدف ارتقای سطح دانش و بهره‌گیری از توانمندی‌های آنها و ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت اقشار مختلف جامعه از طریق همیاران طبیعت و گروه‌های هدف انجام می‌شود.

رئیس اداره آموزش و ترویج اداره کل منابع طبیعی لرستان در خصوص استفاده از ظرفیت سازنده همیاران طبیعت در عرصه‌های منابع طبیعی، گفت: استفاده از ظرفیت همیاران طبیعت در عرصه‌های منابع طبیعی در واقع نوعی تلاش سازمان‌یافته و داوطلبانه با نظارت دولت است که بین مردم و در راستای منافع مردم، ایجاد همدلی و همبستگی کرده، به‌طوری‌که دولت و نهادهای مربوطه با سرعت بیشتری در راستای فرهنگ‌سازی و ارتقای منابع طبیعی تجدیدشونده تلاش کنند.

بابایی، طرح «همیار طبیعت» را مشارکت مردم و سپردن کار مردم به دست خود مردم با یک مکانیزم نظارتی و نظام‌مند دانست و تصریح کرد: حدود ۵۳ نفر از دوستداران طبیعت و حامیان انفال الهی در قالب طرح «همیار طبیعت» به همت اداره آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان در روستای «بیشه» به عضویت این طرح در آمدند و با شرکت در کلاس‌های آموزشی با حضور اساتید مجرب و متخصص در زمینه ترویج و اشاعه فرهنگ منابع طبیعی آموزش دیدند.

کد مطلب 6083253

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    نظرات

    • ازاده IR ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      بسیار عالی .این خواست مردم بود که بالاخره بهش توجه

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