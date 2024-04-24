نیازمند تشکیل مجلس قدرتمند و کارآمد هستیم

«امیررضا واعظ آشتیانی» فعال سیاسی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اگر مردم به دنبال احقاق مطالبات خود هستند، باید همچون دوره اول انتخابات، در دور دوم نیز حضور حداکثری پای صندوقهای رأی داشته باشند.
وی ادامه داد: با توجه به تحولات بینالمللی، نیازمند تشکیل مجلسی قدرتمند، کارآمد و کمک حال دولت هستیم؛ بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که انتخابات پیش رو همچون دور اول، با حضور حداکثری برگزار شود.
فعال سیاسی گفت: هر زمان انتخابات در ایران برگزار میشود، همه دنیا چشمشان به نحوه برگزاری آن است و میزان مشارکت را رصد میکنند؛ بنابراین باید در چنین شرایطی حضور حداکثری داشته باشیم.
رأی مردم در انتخابات آمریکا نمایشی است
واعظ آشتیانی افزود: در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رأی مردم، نمایشی است چراکه این سناتورها هستند که تعیین تکلیف میکنند اما در جمهوری اسلامی ایران، این مردم هستند که کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب میکنند.
فعال سیاسی گفت: انتخابات در جمهوری اسلامی، آزادترین و دموکراتیکترین نوع انتخابات است و امیدواریم مردم با شناخت کاندیداهای اصلح، پای صندوقهای رأی حاضر شوند تا مجلسی مقتدر تشکیل شود.
وی با اشاره به اولویتهای مجلس دوازدهم، اظهار کرد: همانطور که مقام معظم رهبری هر ساله به مسائل اقتصادی توجه دارند، مجلس هم باید بهترین قوانین و مقررات اقتصادی را در دستور کار داشته باشد.
فعال سیاسی افزایش تولید داخلی را از اولویتهای مجلس آینده دانست و تاکید کرد: تولید، شاخصههای مختلفی دارد که باید مدنظر مجلس و دولت قرار بگیرد؛ قوانین باید به سمتی حرکت کنند که فضا جهت سرمایهگذاریها در داخل و خارج از کشور محیا شود.
واعظ آشتیانی با اشاره به حل و فصل مسائل مناطق آزاد به عنوان یکی از اولویتهای مجلس آینده افزود: اگر نوع مدیریت و حکمرانی ما درست باشد، میتواند کمک حال اقتصاد کشور شود؛ لذا مجلس باید این مسائل را جدی بگیرد.
فعال سیاسی اضافه کرد: مجلس دوازدهم و دولت باید به جای کشمکشهای سیاسی، به سمتی بروند که حال کشور و اقتصاد کشور بهبود یابد.
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