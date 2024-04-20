آذربایجان شرقی جایگاه اول صادرات شیرینی و شکلات

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عظمایی روز شنبه در جمع خبرنگاران به ظرفیت استان در تولید کالاهای مزیت دار نظیر مقاطع فولادی، شیرینی و شکلات، شیشه ساختمانی، تراکتور و خشکبار اشاره کرد و افزود: سال گذشته به همت صاحبان صنایع و بازرگانان بخش قابل توجهی از کالاهای تولیدی مزیت دار استان به کشورهای هدف صادراتی ارسال شد.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی با صادرات ۱۰۳ میلیون دلاری محصولات شیرینی و شکلات جایگاه اول کشور را در اختیار دارد، گفت: در صادرات کشمش نیز موفق به صدور ۷۱ میلیون دلاری این محصول و کسب رتبه نخست کشوری شدیم.

عظمایی ادامه داد: در صادرات شیشه ساختمانی با میزان صادرات بیش از ۳۱ میلیون دلار و صادرات ۲۶۳ میلیون دلاری محصولات طویل فولادی رتبه نخست کشور را کسب کردیم و بالاتر از استان‌های خوزستان و اصفهان در زمینه محصولات فولادی ایستادیم.

وی اظهار کرد: تمام موارد مطروحه بالا جزو ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی استان به شمار می‌رود که در نوع خود مهم بوده و به عبارتی توسعه صادرات موجب رشد تولید در بسیاری از صنایع استان شده است.

عظمائی به صادرات ۲۱۸ میلیون دلاری از استان به ارمنستان و کسب رتبه نخست در این زمینه اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از کالاهایی که به کشور ارمنستان صادر می‌شود در استان تولید شده است.

وی گفت: با وجود مشکلات موجود در بخش صادرات مانند رفع تعهدات ارزی، مشکلات حمل و نقل و تغییرات قوانین و مقررات در بعضی کشورهای هدف صادراتی، ۹۶ درصد هدف گذاری میزان صادرات غیرنفتی استان در سال گذشته محقق شد.

عظمائی تاکید کرد: پذیرش و اعزام هیأت‌های تجاری موجب توسعه مراودات بین‌المللی می‌شود که در ادامه سیاست‌های تعیین شده توسعه تجارت خارجی استان اقدامات لازم برای اعزام هیأت‌های تجاری با هماهنگی استانداری و اتاق بازرگانی انجام شده است.