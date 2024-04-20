کشف بیش از ۱۲ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در انزلی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر وهاب زاده با تاکید بر برخورد قاطعانه نیروی انتظامی با احتکار و قاچاق کالا اظهار کرد: احتکار و قاچاق به اقتصاد کشور ضربه می‌زند و مقابله با آن از اولویت‌های اصلی پلیس است.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۴ شهرستان بندرانزلی در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز در این شهرستان موفق به توقیف ۶ دستگاه خودروی سواری از قبیل وانت نیسان، ساینا، ۲ دستگاه پراید، پژو و سمند حامل بار قاچاق شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی در ادامه گفت: در بازرسی از این خودروها، هزار و ۳۶۴ ثوپ پوشاک، ۵۲۸ بسته شکلات، ۵۲۸ قوطی نوشابه انرژی زا، ۳۸۴ عدد ادکلن، ۹۶ دستگاه سبزی خردکن، ۹ عدد چمدان خارجی و ۱۲ دستگاه بی‌سیم به همراه ۸ عدد پایه شارژر و ۵ عدد سیم شارژر کشف شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه در این رابطه ۵ متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند تصریح کرد: برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه ارزش کالای قاچاق کشف شده، ۱۲ میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال است.

سرهنگ وهاب زاده در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات قاطع در راستای مقابله با قاچاق و احتکار، سبب قانونمداری می‌شود و مؤلفه‌های امنیت را ارتقا می‌دهد.