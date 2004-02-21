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۲ اسفند ۱۳۸۲، ۲۱:۴۱

يك مقام مسئول در فرمانداري تهران :

انتخابات تهران به دور دوم كشيده خواهد شد

يك مقام مسئول درفرمانداري تهران گفت انتخابات در حوزه انتخابيه تهران حتما به دور دوم كشيده خواهد شد .

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"  مستقر در فرمانداري تهران اين مقام  مسئول افزود: تا اين مرحله از شمارش آراء دو فهرست انتخاباتي ائتلاف آبادگران و ائتلاف براي ايران به ترتيب پشت سر هم قرار گرفته اند.
وي همچنين گفت احتمالا بخشي از ليست هردو ائتلاف بايد در دور دوم انتخابات با يكديگر رقابت كنند.

کد مطلب 60834

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