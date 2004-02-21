انتخابات تهران به دور دوم كشيده خواهد شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" مستقر در فرمانداري تهران اين مقام مسئول افزود: تا اين مرحله از شمارش آراء دو فهرست انتخاباتي ائتلاف آبادگران و ائتلاف براي ايران به ترتيب پشت سر هم قرار گرفته اند.

وي همچنين گفت احتمالا بخشي از ليست هردو ائتلاف بايد در دور دوم انتخابات با يكديگر رقابت كنند.

