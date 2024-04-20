به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر شنبه در گردهمایی شهرداران استان با اشاره به اینکه باید شاهد بر طرف شدن موانع موجود بر سر راه شهرداری‌ها باشیم، افزود: بر اساس گزارش‌های رسیده تعدادی از شهرداران و کارکنان شهرداری‌ها اشراف کامل در زمینه قوانین و دستورالعمل موجود ندارند که باید بر طرف شود.

به گفته وی شهرداران برای خلق منابع جدید برای شهرداری‌ها باید تلاش کنند تا با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود در این خصوص اقدام شود.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: از طریق کمک‌های تهران، سازمان شهرداری‌ها و ماده پنج می‌توانیم به شهرداری‌ها کمک کنیم اما با فراهم شده بسترهای لازم باید برای جذب ۶ سرمایه گذار اقدام کنید.

وی خاطرنشان کرد: تعامل شهرداران با دستگاه‌های اجرایی و بالعکس باید افزایش یابد و در هر جلسه گردهمایی شهرداران استان از مدیران دستگاه‌های اجرایی برای حضور در این جلسه‌ها دعوت شود تا از این طریق زمینه برای حل مشکلات موجود فراهم شود.

به گفته وی از آن جایی که محوریت کار در هر شهرستان با فرمانداران است و ۹۸ درصد شهرداران هماهنگ با فرماندار هستند اما در سفرهای استانی استاندار به شهرستان‌ها از قبل باید پیشنهادات خود را به حوزه عمرانی استانداری و در شهرستان‌ها به فرمانداران اعلام کنید و در غیر این صورت اقدامی در زمینه موارد مطرح شده در این سفرها انجام نخواهد شد.

وی تاکید کرد: تعامل خوبی شهرداران با اعضای شوراهای اسلامی باید داشته باشند و از ایجاد مشکلات بین دو طرف باید جلوگیری شود و وحدت و هم دلی در شهرستان‌ها بین فرمانداران، شهرداران و ائمه جمعه باید وجود داشته باشد.

به گفته وی اختلاف نظر بین شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی نباید به سطح مردم کشانده شود و با گفتگو باید این موارد رفع شود.

استاندار خراسان جنوبی گفت: در جلسات شورا باید بحث‌ها جدی در خصوص موضوع‌های مطرح شده، انجام شود و بعد از تأیید مصوبات شورا توسط هیئت تطبیق، باید اقدام لازم برای اجرای آنها توسط شهرداران فراهم شود.

قناعت تصریح کرد: انقلابی کسی است که دلش برای مردم بسوزد و سطح تعاملات خود را با دیگران افزایش دهد و هر چند از عملکرد شهرداری‌ها رضایت داریم شهرداری اما کافی نیست و تلاش بیشتری برای خدمت به مردم انجام دهند.

قناعت با بیان اینکه ۱۰ شهرداری استان رتبه عالی و ۲۱ شهرداری هم رتبه خیلی خوب را کسب کرده‌اند، افزود: با این وجود باید شهرداران با بهره‌گیری از خلاقیت خود کارهای جدیدی را برای مدیریت شهری انجام دهند.

وی خطاب به شهرداران استان گفت: برای تحقق برنامه شهرداری‌های جهت افرایش بودجه باید نهایت تلاش خود را انجام دهید.

وی تصریح کرد: موافق با تأثیر رضایت‌مندی مردم از شهرداری‌ها در ارزیابی از آنها هستم و با هماهنگی که انجام می‌شود باید اقدام لازم برای پرداخت مطالبات شهرداری‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی انجام شود و از محل تملک دارایی‌ها هم اعتباری باید برای شهرداری‌ها در نظر گرفته شود.

شایان ذکر است که در این جلسه از تعدادی از شهرداران برتر، رئیس سارمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان و مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری تقدیر شد.