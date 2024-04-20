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۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۴۶

فرماندار دشتستان:

جشنواره روستایی چاووشی خوانی در دشتستان برگزار می‌شود

جشنواره روستایی چاووشی خوانی در دشتستان برگزار می‌شود

بوشهر- فرماندار دشتستان گفت: جشنواره روستایی چاووشی خوانی، نقالی‌خوانی و پرده‌خوانی از سوی بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) در دشتستان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بنافی بعد از ظهر شنبه در نشست هماهنگی برگزاری جشنواره فرهنگی هنری بنیاد بین المللی امام رضا (ع) در دشتستان با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی حوزه فرهنگی، اظهار داشت: این جشنواره با رویکرد مردمی و با هدف تعمیق و بسط معارف رضوی از طریق چاووشی خوانی، نقالی خوانی و پرده‌خوانی با حضور هنرمندان و مردم انجام می‌شود.

فرماندار دشتستان افزود: قرار است جشنواره به میزبانی روستاهای حوزه جنوب شهرستان دشتستان (نینیزک، بنداروز، حسن آباد، سرکره، ابوالفیروز و گندم ریز) برگزار شود.

وی گفت: در این برنامه ۱۰۰ نفر مهمان ملی دعوت شد و در روزهای ۶ و ۷ اردیبهشت ماه جاری برگزار می‌شود.

کد مطلب 6083721

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