به گزارش خبرنگار مهر، احمد بنافی بعد از ظهر شنبه در نشست هماهنگی برگزاری جشنواره فرهنگی هنری بنیاد بین المللی امام رضا (ع) در دشتستان با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی حوزه فرهنگی، اظهار داشت: این جشنواره با رویکرد مردمی و با هدف تعمیق و بسط معارف رضوی از طریق چاووشی خوانی، نقالی خوانی و پرده‌خوانی با حضور هنرمندان و مردم انجام می‌شود.

فرماندار دشتستان افزود: قرار است جشنواره به میزبانی روستاهای حوزه جنوب شهرستان دشتستان (نینیزک، بنداروز، حسن آباد، سرکره، ابوالفیروز و گندم ریز) برگزار شود.

وی گفت: در این برنامه ۱۰۰ نفر مهمان ملی دعوت شد و در روزهای ۶ و ۷ اردیبهشت ماه جاری برگزار می‌شود.