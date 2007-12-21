عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- هیلاری کلینتون از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا از سیاستهای نظامی بوش انتقاد کرد.

- کاندولیزا رایس از روند دموکراسی در روسیه ابراز نگرانی کرد.

- نامزدهای انتخابات ریاست جحمهوری آمریکا برای کسب محبوبیت تلاش می کنند.

- رایس از شکست آمریکا و دیگر قدرتها برای رسیدن به توافق بر ضد ایران خبر داد.

- ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت : نیروهای امنیتی روسیه باید از بی ثباتی در کشور جلوگیری کنند.

- جشنهای عید قربان در سراسر جهان برگزار شد.

- بر اساس یک نظرسنجی اعلام شد: بیشتر مردم روسیه به مدودوف نامزد روسیه واحد که مورد حمایت پوتین است،رای خواهند داد.

- مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در ایران در مصاحبه با نشریه کوبایی پرنسا لاتینا گفت : آمریکا باید فشارها علیه ایران را پس از تحویل سوخت روسیه تعدیل کند.