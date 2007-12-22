ابراز تمایل رایس برای سفر به لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، کاندولیزا رایس روز گذشته بدون اینکه جزئیات بیشتری درباره این سفر اعلام کند، گفت : این دیدار گامی مهم در آغاز روابط با دشمن سابق خواهد بود.

رایس گفت : "راستش را بخواهید به دنبال فرصتی برای سفر به لیبی هستم و فکر می کنم که گامی مهم خواهد بود".

وی این سفر را در راستای توسعه روابط طرابلس با واشنگتن به طور اخص و لیبی با غرب به طور اعم توصیف کرد که می تواند سبب افزایش سرمایه گذاری در این کشور نفت خیز شود.

وزیر امور خارجه آمریکا گفت : وعده ما تقویت و بهبود قابل ملاحظه روابط آمریکا و لیبی بوده است؛ می خواهیم به باز شدن درب روابط کمک کنیم و از سرمایه گذاری خارجی در این کشور و همکاری آن با جامعه جهانی حمایت می کنیم.



رایس مدعی شد : لیبی هم اکنون با جامعه جهانی همکاری می کند، رهبر آن به دیگر کشورها می رود و هم اکنون شرکتهایی با این کشور در حال گفتگو برای سرمایه گذاری هستند.



آمریکا در ماه مه 2006 روابط دیپلماتیک خود را با لیبی پس از 25 سال قطع روابط از سر گرفت و جرج بوش اخیراً برای نخستین بار طی چند دهه گذشته سفیری را برای لیبی منصوب کرد که این به عنوان آغازی بر دوره جدیدی از روابط دو کشور تعبیر شده است.

بهبود روابط دو کشور به دنبال اعلام لیبی در سال 2003 مبنی بر کنار گذاشتن برنامه هسته ای نظامی و سلاحهای کشتار جمعی صورت گرفت.