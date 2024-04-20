بهره برداری از مرکز پرتودهی گاما در اردبیل

نوبخت اژدری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: استان اردبیل یکی از قطب های مهم تولید انواع محصولات کشاورزی و دامی در کشور محسوب می شود به گونه ای که سالانه بیش از ۴ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در زیر بخش های زراعت و باغبانی و دامپروی تولید می شود.

وی با اشاره به اینکه اردبیل ۴ درصد کل محصولات تولیدی کشور را تامین می کند، خاطرنشان کرد: در راستای تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» یکی از اولویت های کاری جهاد کشاورزی اردبیل تامین امکانات و زمین مناسب برای استقرار مرکز فناوری هسته ای و پرتودهی گاما در اردبیل است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با بیان اینکه با بهره برداری از این مرکز نه تنها استان اردبیل بلکه استان های همجوار نیز از خدمات آن در بخش کشاورزی بهره مند خواهند شد، افزود: با نگرش تخصصی به نحوه فعالیت و خدمات دهی این مرکز در اردبیل مصمم به راه اندازی مرکز فناوری هسته ای بخش کشاورزی در اردبیل هستیم.

اژدری روش کار مرکز فناوری هسته ای اردبیل را در سه محور تکنیک پرتودهی، تکنیک ردیابی و تکنیک اکتیو کردن اعلام کرد و گفت: دانشمندان این مرکز کنترل انواع آفات و امراض را با تکنیک پرتودهی انجام خواهند داد و با پرتو دهی گاما از زود جوانه زنی محصولاتی همچون سیب زمینی و پیاز جلوگیری خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه جلوگیری از زود جوانه زنی این محصولات فواید بسیار زیادی برای کشاورزان دارد، تصریح کرد: با پیشگیری از زودجوانه زنی محصولات مدت زمان ماندگاری آن در انبار افزایش می یابد و و تولیدکننده می تواند با توجه به فرجه زمانی مناسبی که در اختیار دارد بازاریابی مناسب و به صرفه ای انجام داده و محصولات تولیدی خود را به قیمت مناسب و قابل قبول به مصرف کنندگان بفروشد.

اژدری افزود: مرکز فناوری هسته ای کمک بسیار زیادی در راستای افزایش میزان ماندگاری محصولات تولیدی و همچنین حفظ کیفیت محصولات تولیدی خواهد کرد و در نتیجه این امر منجر به کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و بهره وری مناسب شده و میزان تولید انواع محصولات کشاورزی افزایش خواهد یافت.