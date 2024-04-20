به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان عصر شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به نامگذاری سال جاری تحت عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" از سوی مقام معظم رهبری، افزود: با توجه به نقش مؤثر فعالان بخش خصوصی و به ویژه تشکلهای فعال اقتصادی در تولید و اشتغال، از ارائه راهکارهای این بخش در تحقق شعار سال و تدوین برنامههای عملیاتی در این زمینه استقبال میکنیم.
وی همچنین تقویت تشکلهای صنفی و فعالان بخش خصوصی را از اولویتهای استان در سال جاری عنوان کرده و اظهار داشت: تشکلهای صنفی به عنوان پل ارتباطی بین فعالان اقتصادی و دولت میتوانند در احصای موانع و مشکلات موجود در مسیر تولید و شناسایی ظرفیتهای مهم اقتصادی و سرمایهگذاری استان نقش مؤثری ایفا کنند...
استاندار آذربایجانغربی به اهمیت فراهم کردن زمینههای لازم برای جذب سرمایهگذار در استان در سال جاری نیز اشاره کرده و افزود: در این زمینه تغییر فرهنگ و نگرش جذب سرمایهگذار و استفاده از افراد دغدغهمند توسعه استان در مدیریتها و بدنه کارشناسی دستگاههای متولی ضروری است.
وی بر روان سازی خدمات جذب سرمایه گذاری، رفع موانع و مشکلات در این حوزه و همچنین فراهم کردم امکانات لازم برای سرمایهگذاران از جمله زمین مناسب تاکید کرد.
معتمدیان همچنین ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ارومیه - سرو را الگوی مناسبی از مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی استان عنوان کرد و افزود: سرمایهگذار منطقه ویژه اقتصادی ارومیه - سرو، بدون دریافت هیچ گونه تسهیلات دولتی و با اتکا به سرمایه خود در آمادهسازی زیرساختهای این منطقه فعالیت میکند و امیدواریم با اتمام زیرساختهای لازم، زمینه حضور فعالان اقتصادی در این منطقه فراهم شود.
وی در ادامه با قدردانی از دستگاه قضائی استان جهت رفع مشکلات قضائی واحدهای صنعتی مشکلدار، افزود: احیای واحدهای راکد و نیمه فعال، به عنوان یکی از اولویتهای مهم در دولت سیزدهم با جدیت پیگیری شده و در سال جاری نیز این روند با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ادامه خواهد یافت.
استاندار آذربایجانغربی بر ضرورت احیای واحدهای راکد و نیمه راکد در استان نیز اشاره کرده و یادآور شد: با فعال شدن این واحدها، سرمایههای منجمد بخش خصوصی به چرخه تولید باز گشته و زمینه اشتغال و سرمایه گذاری و همچنین رونق تولید در استان فراهم خواهد شد.
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