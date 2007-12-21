پنج هزار مدرسه به آموزش و پرورش تحویل داده شد

حبیب الله بوربور در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص ضرورت تحول در نظام آموزشی کشور، اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب، تلاش های فراوانی برای اعتلای نظام تعلیم و تربیت اسلامی شد اما طی دو سال گذشته، سازمان نوسازی مدارس کشور تمام ابزار و امکانات خود را برای استفاده بهینه از اعتبارات تخصیص داده و برای تخریب و بازسازی مدارس فرسوده کشور بسیج کرده است.

وی افزود: امسال در نهمین جشنواره خیرین، بیش از سه هزار و 150 هزار میلیارد ریال از سوی خیرین به امر مدرسه سازی اختصاص یافته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: تعداد پروژه های تحویلی در برخی از شهرستانهای استان تهران دو رقمی شده است و افتتاح همزمان این پروژه ها می تواند روند اطلاع رسانی این حرکت ارزشمند را تسهیل نماید.

بوربور با اشاره به مهاجر پذیر بودن شهرستان شهریار یادآور شد: احداث این مدارس در رفع بخش مهمی از مشکلات آموزشی این شهرستان موثر است و در راستای اجرای سیاستهای عدالت محور دولت نهم، توجه ویژه به مناطق محروم در ردیف برنامه های اصلی سازمان نوسازی مدارس کشور قرار گرفته است.

طی هفته جاری، تنها در شهرستان شهریار 18 مدرسه به بهره برداری رسید.

شهرستان شهریار با یک میلیون و 200 هزار نفر جمعیت در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع است.