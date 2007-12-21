اعتبارات لازم برای آموزش ایمنی در مدارس تامین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رویانیان شامگاه پنج شنبه در مراسم هفته حمل و نقل رانندگان خودروهای سنگین غرب مازندران در نوشهر افزود : وزارت راه مسئولیت ساماندهی و ایمن سازی مدارس حاشیه جاده ها را برعهده دارد.

وی خاطرنشان کرد : آموزش به دانش آموزان از اصول اساسی برای ارتقاء فرهنگ ایمنی و ترافیک در مدارس کشور محسوب می شود.

رویانیان با بیان اینکه وحدت رویه بین پلیس و وزارت راه سبب ارتقاء آموزشهای لازم در مدارس می شود عنوان کرد : نبود سرویس در مدارس حاشیه جاده های کشور معضل اساسی است که با اجرای این طرح میزان مرگ و میر دانش آموزان حاشیه جاده ها کاهش خواهد یافت.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور با اشاره به مذاکرات اولیه با وزارت صنایع برای تامین اتوبوس در مدارس حاشیه جاده ها یادآور شد : طرح فوق به زودی در کشور اجرا خواهد شد.

این مسئول با اعلام اینکه باید الگوی سرویس مدارس کشور تبیین شود، ادامه داد : آموزش ایمنی در مدارس حاشیه جاده ها به عهده ناجاست و امکانات و اعتبارات لازم در این بخش فراهم است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور با بیان اینکه محوطه سازی و حاشیه سازی مدارس کشور به عهده وزارت راه است عنوان کرد: هشت میلیون همیار پلیس در نوروز امسال توانستند 30 درصد در کاهش تخلفات نقش آفرینی کنند.

وی خاطرنشان کرد : برای اولین بار در کشور 400 هزار کودک در 12 هزار مهدکودک کشور درس ترافیک را آموزش دیدند.

رویانیان با اظهار تاسف از اینکه 229 دانش آموز در چهار سال گذشته در مدارس حاشیه جاده های کشور بر اثر تصادف فوت کردند از اعلام آمادگی ناجا و اداره کل حمل و نقل پایانه ها برای انعقاد قرارداد در زمینه جذب اعتبارات و آموزشهای لازم در 400 مدرسه حاشیه جاده های استان خبر داد.

وی در ادامه از امضای تفاهم نامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش جهت آموزش و اعطاء گواهینامه به مربیان پرورشی و تربیت بدنی برای آموزش فرهنگ ترافیک به دانش آموزان مدارس کشور خبر داد.