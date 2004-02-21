آخرين خبر از نفرات اول انتخابات تهران اعلام شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" مستقر در فرمانداري تهران ، به گفته اين مقام آگاه ،تا اين لحظه اسامي ذيل به ترتيب در صدر فهرست شمارش آراء قرار گرفته اند:
حدادعادل ، توكلي ، خادم ، طباطبايي ، احمدي ، خوش چهره ، فياض بخش ، مظفر ، دانش جعفري ، ابوطالب ، افروغ ، زاكاني ، اختري ، شيخ الاسلام ، افتخاري ، رياض ، امين زاده ، رهبر ، آليا ، نجابت ، موسوي ، سرمدي ، كاتوزيان ، نادران ، متكي ، مصباحي ، فدايي ، كوچك زاده ، عباس پور ، كدخدا
به گفته وي ، مهدي كروبي ، غفوري فرد ، مجيد انصاري ، محجوب ، جلودارزاده ، كديور و عباس پور اسامي رديف هاي 31 تا 37 اين فهرست را تشكيل مي دهند.