رایزن فرهنگی ایران در هند تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم از سوی بخش فارسی دانشگاه دهلی و با حضور دکتر ضیایی مسئول خانه فرهنگ ایران در هند، علیرضا قزوه مدیر مرکز تحقیقات فارسی و جمعی از کارشناسان فرهنگی رایزنی و استادان و دانشجویان زبان و ادب فارسی هند برگزار شد.

در این مراسم علیرضا قزوه طی سخنانی گفت: جا پای بزرگانی گذاشتیم که زمانی نقش زیادی در روابط فرهنگی دو کشور داشتند. افراد بزرگی همانند دکتر علی اصغر حکمت و استاد مشایخ فریدنی و نیز استادانی چون دکتر مصطفوی و دکتر صفوی که همگی از مفاخر علمی ایران به شمار می روند.

وی افزود: شکیب علاوه بر اینکه یک شخصیت علمی است، یک شخصیت اخلاقی به شمار می رود. علما، بزرگان و استادان از طریق اخلاق توانستند در دلهای مردم نفوذ پیدا کنند و همانند پیامبران و اولیاء دین مروج اخلاق در جامعه باشند و نمونه آن را می توان در اشعار بیدل یافت.

در ادامه برنامه مرتضی شفیعی شکیب رایزن فرهنگی سابق کشورمان، طی سخنانی گفت: آنچه در این دوره کوتاه در زمینه تقویت و گسترش زبان فارسی در هند انجام شد صرفاً به عنوان یک تکلیف نبود بلکه از سر علاقه و ارادت به زبان و ادب گران سنگ پارسی، به عنوان عزیزترین و مهمترین میراث مشترک دو ملت بزرگ ایران و هند بود.

وی افزود: رایزنی فرهنگی ایران با توجه به امکانات و بودجه ای که در اختیار دارد، کار ارزشمندی انجام داده است. آنچه مهم است این است که دوستان هندی، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یکی از گهواره های زبان و ادب فارسی در کنار خود می بینند و یار و غمخوار خود می دانند و گرنه می دانیم که دولت هند به مراتب بیش از ما هزینه صرف ترویج و حمایت از این زبان می کند.

وی ادامه داد: جدای از اغراض دولتها و مسائل سیاسی، به عنوان یک فرهنگی و دوستدار فرهنگ و زبان فارسی باید بگویم آموختن این زبان را در هند امروز کسی دنبال می کند که به آن عشق داشته باشد، زیرا از لحاظ مادی برای فرد منافع در خور توجه ندارد و به عنوان یک منبع اقتصادی و رفاهی نباید به آن نگریست.

شکیب در این مراسم همچنین از حضور دکتر نجفی به عنوان رایزن فرهنگی آینده - که خود از افراد تحصیلکرده هند است - خبر داد.