  1. سیاست
  2. سایر
۳ اسفند ۱۳۸۲، ۰:۵۰

تا شامگاه شنبه و با پايان شمارش آراي 313 صندوق بدست آمد

فهرست 68 كانديداي برتر در حوزه انتخابيه تهران

فهرست 68 كانديداي برتر در حوزه انتخابيه تهران

در حالي كه كار شمارش آرا در شعبه هاي حوزه انتخابيه تهران، ري ، شميرانات و اسلام شهر ادامه دارد، تا شامگاه شنبه تعداد 74 هزار و 576 رأي مأخوذه در تعداد 313 صندوق از مجموع 3 هزار و 452 صندوق در اين حوزه انتخابيه شمارش شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، جدول نتايج آراي استخراج شده از 313 صندوق در حوزه انتخابيه تهران، ري ، شميرانات و اسلام شهر به ترتيب اولويت حائزين اكثريت آرا به شرح زير مي باشد:

رديف

نام

نام خانوادگي

تعداد رأي

1

غلامعلي

حداد عادل

27075

2

احمد

توكلي

23584

3

اميررضا

خادم ازغندي

21202

4

سيد محمدمهدي

طباطبائي شيرازي

18311

5

احمد

احمدي

17614

6

محمد

خوش چهره جمالي

16780

7

حسين

مظفر

16578

8

نفيسه

فياض بخش

16567

9

سعيد

ابوطالب

16463

10

عماد

فروغ

16412

11

داود

دانش جعفري

16076

12

عليرضا

زاكاني

15550

13

عباسعلي

اختري

15158

14

لاله

افتخاري

15085

15

الهام

امين زاده

14923

16

سيد علي

رياض

14742

17

حسين

شيخ الاسلام

14712

18

فاطمه

رهبر

14440

19

فاطمه

آليا

14268

20

فضل الله

موسوي

14164

21

حسين

نجابت

13918

22

حميدرضا

كاتوزيان

13804

23

پرويز

سروري

13775

24

الياس

نادران

13481

25

غلامرضا

مصباحي مقدم

13206

26

منوچهر

متكي

13132

27

مهدي

كوچك زاده

12895

28

حسين

فدائي آشنا

12840

29

زينب

كد خدا

12477

30

علي

عباسپور طهراني فرد

12024

31

مهدي

كروبي

7741

32

حسن

غفوري فرد

7076

33

مجيد

انصاري

6470

34

علي رضا

محجوب

6064

35

سهيلا

جلودار زاده

5543

36

جميله

كديور

4236

37

علي

عباسپور

3723

38

سيد محمود

دعائي

2908

39

الهه

راستگو

2556

40

رسول

منتجب نيا

2305

41

حسين

مير محمد صادقي

2146

42

محمد

اشرفي اصفهاني

2056

43

مجيد

قاسمي

2020

44

محمد رضا

عباسي فرد

2011

45

علي

هاشمي بهرماني

1934

46

الياس

حضرتي

1790

47

حسن

بلخاري قهي

1199

48

سيد طه

هاشمي ظفر الجردي

1057

49

محمد

كرباسچي

1038

50

ابوالفضل

احتسابي

896

51

كاظم

نجفي علمي

887

52

محمد هاشم

رهبري

864

53

محمد حسن

قديري ابيانه

796

54

سيد محمد

طباطبايي

793

55

اختر

درخشنده

767

56

كريم

زارع

765

57

سيد عليرضا

خاتمي

760

58

محمد علي

رامين

744

59

مجيد

انصاري(دبير)

736

60

سعيد

رجايي خراساني

732

61

جمشيد

اوشال

723

62

سيد هادي

خاتمي

661

63

علي

رضاييان

650

64

ابوالفضل

حسن بيگي

644

65

محمد مهدي

مظاهري تهراني

634

66

اسدالله

هاشمي(دبير)

559

67

عباس

جعفر علي جاسبي

546

68

سيد محمد حسين

طباطبايي قدسي

542
کد مطلب 60846

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها