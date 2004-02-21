فهرست 68 كانديداي برتر در حوزه انتخابيه تهران

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، جدول نتايج آراي استخراج شده از 313 صندوق در حوزه انتخابيه تهران، ري ، شميرانات و اسلام شهر به ترتيب اولويت حائزين اكثريت آرا به شرح زير مي باشد:
|
رديف
|
نام
|
نام خانوادگي
|
تعداد رأي
|
1
|
غلامعلي
|
حداد عادل
|
27075
|
2
|
احمد
|
توكلي
|
23584
|
3
|
اميررضا
|
خادم ازغندي
|
21202
|
4
|
سيد محمدمهدي
|
طباطبائي شيرازي
|
18311
|
5
|
احمد
|
احمدي
|
17614
|
6
|
محمد
|
خوش چهره جمالي
|
16780
|
7
|
حسين
|
مظفر
|
16578
|
8
|
نفيسه
|
فياض بخش
|
16567
|
9
|
سعيد
|
ابوطالب
|
16463
|
10
|
عماد
|
فروغ
|
16412
|
11
|
داود
|
دانش جعفري
|
16076
|
12
|
عليرضا
|
زاكاني
|
15550
|
13
|
عباسعلي
|
اختري
|
15158
|
14
|
لاله
|
افتخاري
|
15085
|
15
|
الهام
|
امين زاده
|
14923
|
16
|
سيد علي
|
رياض
|
14742
|
17
|
حسين
|
شيخ الاسلام
|
14712
|
18
|
فاطمه
|
رهبر
|
14440
|
19
|
فاطمه
|
آليا
|
14268
|
20
|
فضل الله
|
موسوي
|
14164
|
21
|
حسين
|
نجابت
|
13918
|
22
|
حميدرضا
|
كاتوزيان
|
13804
|
23
|
پرويز
|
سروري
|
13775
|
24
|
الياس
|
نادران
|
13481
|
25
|
غلامرضا
|
مصباحي مقدم
|
13206
|
26
|
منوچهر
|
متكي
|
13132
|
27
|
مهدي
|
كوچك زاده
|
12895
|
28
|
حسين
|
فدائي آشنا
|
12840
|
29
|
زينب
|
كد خدا
|
12477
|
30
|
علي
|
عباسپور طهراني فرد
|
12024
|
31
|
مهدي
|
كروبي
|
7741
|
32
|
حسن
|
غفوري فرد
|
7076
|
33
|
مجيد
|
انصاري
|
6470
|
34
|
علي رضا
|
محجوب
|
6064
|
35
|
سهيلا
|
جلودار زاده
|
5543
|
36
|
جميله
|
كديور
|
4236
|
37
|
علي
|
عباسپور
|
3723
|
38
|
سيد محمود
|
دعائي
|
2908
|
39
|
الهه
|
راستگو
|
2556
|
40
|
رسول
|
منتجب نيا
|
2305
|
41
|
حسين
|
مير محمد صادقي
|
2146
|
42
|
محمد
|
اشرفي اصفهاني
|
2056
|
43
|
مجيد
|
قاسمي
|
2020
|
44
|
محمد رضا
|
عباسي فرد
|
2011
|
45
|
علي
|
هاشمي بهرماني
|
1934
|
46
|
الياس
|
حضرتي
|
1790
|
47
|
حسن
|
بلخاري قهي
|
1199
|
48
|
سيد طه
|
هاشمي ظفر الجردي
|
1057
|
49
|
محمد
|
كرباسچي
|
1038
|
50
|
ابوالفضل
|
احتسابي
|
896
|
51
|
كاظم
|
نجفي علمي
|
887
|
52
|
محمد هاشم
|
رهبري
|
864
|
53
|
محمد حسن
|
قديري ابيانه
|
796
|
54
|
سيد محمد
|
طباطبايي
|
793
|
55
|
اختر
|
درخشنده
|
767
|
56
|
كريم
|
زارع
|
765
|
57
|
سيد عليرضا
|
خاتمي
|
760
|
58
|
محمد علي
|
رامين
|
744
|
59
|
مجيد
|
انصاري(دبير)
|
736
|
60
|
سعيد
|
رجايي خراساني
|
732
|
61
|
جمشيد
|
اوشال
|
723
|
62
|
سيد هادي
|
خاتمي
|
661
|
63
|
علي
|
رضاييان
|
650
|
64
|
ابوالفضل
|
حسن بيگي
|
644
|
65
|
محمد مهدي
|
مظاهري تهراني
|
634
|
66
|
اسدالله
|
هاشمي(دبير)
|
559
|
67
|
عباس
|
جعفر علي جاسبي
|
546
|
68
|
سيد محمد حسين
|
طباطبايي قدسي
|
542
نظر شما