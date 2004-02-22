امروز در تاريخ

حلول سال جديد قمري :

چنين روزي در سال اول هجري قمري به عنوان نخستين ماه سال تعيين شد . ماه محرم از گذشته هاي دور براي اعراب به عنوان ماهي كه از ويژگي هاي خاصي بر خوردار بوده ، مورد احترام قرار داشت . به طوري كه دراين ماه همانند ديگر ماهها ي حرام ، جنگ و قتال در آن حرام اعلام شده بود . در فقه جزايي اسلام نيز ارتكاب جرم در يكي از ماههاي حرام با مجازات مشدد همراه است . از امام محمد باقرعليه السلام روايت ‏شده است: آن كه اين روز را ( اول محرم ) روزه بدارد، خداوند دعايش را اجابت مى‏كند، همانگونه كه دعاى زكريا عليه السلام را اجابت كرد . دو ركعت نماز خوانده شود و پس از آن سه بار دعاى زير قرائت گردد: «اللهم انت الاله القديم وهذه سنة جديدة فاسئلك فيها العصمة من الشيطان والقوة على هذه النفس الامارة بالسوء» بارالها! تو خداى قديم و جاودانى و اين سال، سال نو است، از تو مى‏خواهم كه مرا در اين سال از شيطان حفظ كنى و بر نفس اماره (راهنمايى كننده) به بدى پيروز سازى . ازعبدالله بن عباس نقل شده است كه تاريخ نهادن ازهمان سال كه پيامبرخدا به مدينه آمد آغازشد.



حمله ابرهه به خانه كعبه :

در چنين روزي در سال اول عام الفيل ( 53 يال قبل از هجرت ) سپاه ابرهه عازم حمله به خانه كعبه شد . ابرهه بن صباح پادشاه يمن كه سرمست قدرت بود ، به منظور كشور گشايي خانه كعبه را با هزاران مرد جنگي مورد حمله خود قرار داد . در اين ميان حضرت حق جل و علي با نزول يكي از معجزات خود پاسخ مهلكي به وي داد .

پس از حمله چندين هزار حبشى فيل سوار به سوى كعبه ، فوجى پرنده از سمت دريا پديدار شدند و بر بالاى سر سپاه ابرهه ، به جولان در آمدند و آنان را از آسمان سنگ باران كردند. هر سنگريزه به يكى از سپاهيان ابرهه برخورد مي كرد و او را به هلاكت مى رساند.از ميان سپاه ابرهه كسي باقي نماند . پس از اين واقعه خداوند باريتعالي به منظور ثبت اين واقعه بزرگ و يادآوري اين نكته كه شر بدخواهان دين خدا به خود آنها باز مي گردد ، سورة اي با نام سوره الفيل نازل فرمود.



بسم الله الرحمن الرحيم

الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل . الم يجعل فى تضليل . و ارسل عليهم طيرا ابابيل . ترميهم بحجارة من سجيل . فجعلهم كعصف ماكول

آيا نديدى كه پروردگارت با اصحاب فيل چه كرد؟ آيا دسيسه آنان را تباه نساخت ؟ و فرستاد بر سر آنان پرندگانى فوج فوج . به نشانه مى گرفت آنان را به سنگى از سجيل پس اصحاب فيل را به مانند برگ خورده شده گردانيد .



آغاز تبعيد پيامبر اكرم ص :

در چنين روزي در سال هفتم بعثت سران قريش در دارالندوه با امضاي پيمان نامه اي سوگند ياد كردند كه مواد ذيل از جمله آنها بود : هر گونه معاشرت و ارتباط با پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و مسلمانان ممنوع است . خريد و فروش كالا و مواد غذايى و هر گونه معاملات اقتصادى با آنان ممنوع است و در تمام رويدادها، بايد از مخالفان پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و دشمنان مسلمانان پشتيبانى گردد.در واقع اين روز را مي توان آغاز تبعيد حضرت رسول ص از سوي كفار دانست . پس از انتشار پيمان نامه تمامى فرزندان عبدالمطلب و طايفه بنى هاشم از شهر مكه خارج شدند و در دره اى ميان بلندى هاى اطراف مكه قرار دارد، نقل مكان كردند .



وقوع غزوه ذات الرقاع :



درچنين روزي در سال چهارم هجري قمري ، غزوه ذات الرقاع واقع شد.پس از كوچ كردن بنى النضير مدينه آرامشى پيدا كرد و منافقين نيز از نظر سياسى شكست‏خورده و دست و پاى خود را جمع كردند و رسول خدا(ص)در فكر سر و صورت دادن به وضع مسلمانان و اسلام نوبنيادى بود كه از سوى دشمن ضربه خورده و ترميم آن احتياج به آرامش داشت. در اين حال خبر به آن حضرت دادند كه قبيله غطفان در صدد جنگ با مسلمانان و تهيه لشكر براى اين كار هستند. رسول خدا(ص) بر اساس وحى الهى با چهارصد تن و يا بيشتر از ياران خود براى مقابله و جنگ با آنها از مدينه حركت كرد، و چون به سرزمين دشمن رسيد مردان قبيله مزبور كه نيروى مقاومت و جنگ با مسلمانان را در خود نمى‏ديدند گريخته و به كوهها پناه بردند و گروهى از زنان و اثاث و اموالشان به دست مسلمانان افتاد، و غنيمت زيادى به دست آوردند پيغمبر اسلام و همراهان براى اينكه از تعقيب و حمله دشمن اطمينان حاصل كنند مقدارى در آن سرزمين ماندند و چون اطمينان پيدا كردند به سوى مدينه بازگشتند. در همين جنگ و مدت توقف در آن سرزمين بود كه براى نخستين بار دستور نماز خوف آمد و طبق آن دستور، مسلمانان در وقت‏خواندن نماز پشت‏سر رسول خدا(ص)به دو دسته تقسيم شدند، دسته‏اى براى پاسدارى لباس جنگ پوشيده و در برابر دشمن ايستادند، و دسته ديگر براى نماز آماده شدند و ركعت اول را با آن حضرت خوانده و ركعت دوم را فرادى و بسرعت تمام كرده به جاى دسته اول آمدند و آن دسته ديگر خود را به ركعت دوم نماز رسول خدا(ص)رسانده و ركعت دوم رانيز به صورت فرادى خوانده و خود را به سلام امام رساندند، به شرحى كه در كتابهاى فقهى ذكر شده است . در اين جنگ زنى از قبيله دشمن به دست مسلمانان اسير شد و چون شوهر آن زن از اسارت همسرش مطلع گرديد به تعقيب لشكر مسلمانان حركت كرد تا تلافى كرده دستبردى به مسلمانان بزند، يا احيانا و اگر بتواند انتقام گرفته يكى از آنها را به اسارت برده يا به قتل برساند. لشكر مسلمانان به دره‏اى رسيدند و چون شب فرارسيد فرود آمدند. پيغمبر فرمود: كيست كه امشب ما را نگهبانى و حراست كند؟ عمار بن ياسر از مهاجرين، و عباد بن بشر يكى از انصار مدينه اين كار را به عهده گرفتند و هر دو به دنبال ماموريت‏به دهانه دره رفتند. و چون بدانجا رسيدند با يكديگر قرار گذاردند تا شب را دو قسمت كنند و هر كدام قسمتى بخوابند و آن ديگرى نگهبانى كند، نيمه اول سهم عباد بن بشر شد كه نگهبانى كند و عمار بن ياسر بخوابد عمار خوابيد و عباد بن بشر به نماز ايستاد، طولى نكشيد كه همان مرد مشرك - كه به تعقيب همسرش آمده بود - سر رسيد و از دور كه نگاه كرد شخصى را ديد كه همانند ستونى سرپا ايستاده براى اينكه مطمئن شود او انسان ست‏يا نه، تيرى به طرف او انداخت. تير آمد و بر بدن عباد خورد ولى نمازش را قطع نكرد و تير را از بدنش كشيد و به نماز ادامه داد آن مرد تير دوم را رها كرد آن تير هم به بدن عباد خورد ولى نمازش را قطع نكرده و آن را از بدن خود كشيد و ادامه به نماز داد و چون تير سوم به بدنش خورد به ركوع و سجده رفت و نمازش را تمام كرده عمار را از خواب بيدار نمود و بدو گفت: برخيز كه من ديگر قدرت اينكه روى پا بايستم ندارم، عمار از جا برخاست و مرد مشرك كه دانست آنها دو نفر هستند فرار كرد. عمار نگاهش به بدن عباد افتاد و او را غرق خون ديد و چون جريان را پرسيد به عباد گفت: چرا تير اول را كه خوردى مرا بيدار نكردى؟عباد گفت: سوره‏اى از قرآن مى‏خواندم كه دلم نيامد آن را قطع كنم ولى وقتى ديدم تيرها پى در پى مى‏آيد به ركوع رفتم و نماز را تمام كردم. و به خدا سوگند اگر ترس اين نبود كه در انجام دستور رسول خدا(ص)كوتاهى كرده باشم و دشمن دستبردى بزند به هيچ قيمتى حاضر نبودم نمازم را قطع كنم اگر چه نفسم قطع شود و جان بر سر اين كار بگذارم. (رسولي محلاتي ، زندگاني حضرت محمد ص ، ص 402 )



آغاز سريه ابوسلمة بن عبدالاسد:

در چنين روزي در سال چهارم هجري قمري ، قبيله بنى اسد ، مسلمانان رابه مبارزه فراخواندند . رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم پس از آگاهي از ماجرا يكى از صحابه دلير خويش به نام ((ابو سلمه بن عبدالاسد )) را به همراه يكصد وپنجاه مردجنگي به مبارزه با توطئه گران بنى اسد گسيل كرد .سپاه اسلام پس از چند روز به منطقه قطن رسيد و د راين منطقه با قبيله بني اسد درگير شدند . در پايان و پس از چندي جنگ و درگيري اين جنگ به نفع مسلمانان خاتمه يافت .



فتح مصر به دست مسلمانان :

درچنين روزي در سال بيست هجري قمري سرزمين مصربدست مسلمانان فتح شد. مصرتاآن زمان تحت حكومت ايرانيان و يونانيان بود و از قدرت بسيار بالاي نظامي بر خوردار بود . سپاه امويان دراين نبرد به فرماندهي عمروعاص و در پي كشور گشايي هاي.مختلف توانست كشور مصر را به تصرف مسلمانان در آورد . پس از اين تصرف حكام اموى در اين كشور به قدرت رسيدند. در سال 132 ه ق بنى عباس ازحكام عباسى به قدرت رسيدند.در سال 254 احمد بن طولون حاكم عباسى مصر، خود را مستقل اعلام كرد.در سال 292 بني عباس با منقرض ساختن دولت بنى طولون، بار ديگر مصر را تصرف كردند. در سال 328 محمد اخشيد حاكم عباسى مصر، خود را مستقل خواند و شام را نيز تصرف كرد . پس از آن فاطميان از شمال افريقا به مصر حمله و آن كشور را صرف كردند. ايوبيان ومملوكان از حاكمان بعدي در اين كشور بودند .



آغاز خلافت خليفه سوم :

در چنين روزي در سال 24 ه قمري قيام عثمان بن عفان خليفه سوم آغاز شد . خليفه دوم در وصيتنامه خود دستور داد تا شش تن از بزرگان صحابه گرد هم آيند و شورايي را تشكيل دهند بطوري كه از ميان آنان ، يك نفر به عنوان خليفه مسلمانان برگزيده شو د و سايرين با او بيعت نمايند.اعضاى شورا عبارت بودند از: امام على بن ابى طالب عليه السلام ، عبدالرحمن بن عوف ، عثمان بن عفان ، زبير بن عوام ، طلحة بن عبيدالله و سعد بن ابى وقاص .هم چنين عمر بن خطاب دستور داد فرزندش عبدالله و دو شخصيت منتسب به خاندان پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم ، يعنى امام حسن مجتبى عليه السلام و عبدالله بن عباس ، بدون اينكه حق راى داشته باشند، به عنوان ناظر در جلسه حضور داشته باشند. شورا به خلافت عثمان بن عفان راي داد و عثمان به عنوان خليفه سوم آغاز به كار كرد .



معاهده تركمانچاي :

در چنين روزي در سال 1828 ميلادي ايران و روسيه معاهده تركمنچاي را منعقد كردند . پس از عهدنامه گلستان ، روس ها در مناطق مسلمان نشيني اعمال وقيحي را مرتكب شدند كه همگي از ظلم و ستم بر مردم اين خطه حكايت مي كرد . در اين ميان مردم اين مناطق بارها فرياد دادخواهي سردادند . در اين ميان علماي بسياري بر وجوب جهاد عليه دشمن اشغالگر تاكيد كردند . اين مقدمات همگي فراهم كننده دوره دوم جنگ ها بود . با تجاوز روس ها به سرحدات ايراني عملا بر خلاف خواست ايرانيان جنگ دوم آغاز شد و در مناطق باكو ، شكي و شروان نبرد سختي در گرفت . در اين ميان جنگ گنجه از ساير نبردها مهم تر بود . در اين جنگ ها نيز ايران به دليل برخي خيانت ها از روسيه شكست خورد و عهدنامه تركمانچاي به ميدان آمد . مفاد اين عهدنامه به اين شرح بود :

1- واگذاري خانات ايروان و نخجوان به دولت روسيه و تخليه طالش و مغان از سپاه ايران .

2- پرداخت ده كرور تومان ( پنج ميليون تومان )به طور اقساط از طرف ايران به روسيه به عنوان غرامت جنگي

3- اجازه عبور و مرور آزاد به كشتي هاي تجاري روسي در در ياي مازندران

4- رضايت به انعقاد يك عهدنامه تجاري بين ايران و روسيه و حق اعزام كنسول و نمايندگان تجاري به هر منطقه از مناطق ايران كه روس ها لازم بدانند .

5- حمايت از وليعهدي عباس ميرزا و كوشش در به سلطنت رساندن وي پس از مرگ شاه

6- استرداد اسراي طرفين

7- اعطاي حق قضاوت كنسولي به روسيه

علاوه بر امضاي معاهده تحميلي تركمانچاي زير فشار روس ها يك عهد نامه تجاري نيز با آنان به امضا رسيد كه تمام بازار ايران را بدون هيچ مانعي در اختيار روس ها قرار مي داد .



كودتاي رضا خان :



درچنين روزي در سال 1299 هجري شمسي واحدهاي قزاق مقيم قزوين به فرماندهي رضاخان مير پنج وارد تهران شدند. كودتاي سوم اسفند 1299 با توجه به تاثيرات فراوان آن بر حيات سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي ايران واقعه اي مهم و در خور توجه است. انگليسي ها براي اجراي نقشه اي كه كشيده بودند به دو چهره سياسي و نظامي احتياج داشتند و سرانجام در اين ميان سيد ضياء الدين طباطبايي مدير روزنامه رعد و رضاخان ميرپنج را براي اين كار برگزيدند . رضاخان سوادكوهي كه چند سال قبل توسط اردشير جي به عوامل انگلستان ملحق شده بود به عنوان عامل نظامي كودتا به ژنرال آيرونسايد معرفي شد. در اين ميان با كمك بانك شاهنشاهي و همكاري نظامي كلنل اسمايس ، كاظم خان سياح مسعود خان كيهان ، قواي نظامي و قزاق سازماندهي شده و شرايط براي انجام كودتا و اشغال تهران فراهم شد . رضا خان در بهمن ماه همان سال در ملاقاتي با آيرون سايد توافق كرده بود كه پس از فتح تهران توسط نيروهاي قزاق مقام نخست وزيري به سيد ضياء الدين طباطبايي سپرده شود . براي اينكه رضا خان اطمينان حاصل كند كه در تصرف تهران مشكلاتي وجود نخواهد داشت ژنرال انگليسي به او اعلام كرد كه احمد شاه در جريان اين اقدام قرار دارد و نورمن سفير انگلستان در تهران مشكلات احتمالي را مرتفع خواهد كرد .

سرانجام در شب سوم اسفند 1299 كودتاچيان وارد تهران شده و نقاط حساس شهر را به اشغال خود درآوردند. با فتح تهران حكومت به دست كودتاچيان افتاد . فرداي همان روز سيد ضياء‏الدين طياطبايي به عنوان نخست وزير رسما زمام امور را در دست گرفت. پست حساس وزارت جنگ با اندكي كشمكش در اختيار رضاخان سردار سپه قرارگرفت.



تاييد وزراي پيشنهادي دولت موقت :





در چنين روزي در سال 1357 ه ش ، حضرت آيت الله خميني ره رهبر كبير انقلاب اسلامي ، در حكمي وزيران پيشنهادي دولت موقت مهندس بازرگان را تاييد كردند . نامهاي وزيران پيشنهادي ، مهندس بازرگان به اين شرح اند : دكتر علي شريعتمداري ، ( وزير فرهنگ و هنر و علوم ) ، دكتر مهندس حسن اسلامي ( وزير پست و تلگراف و تلفن ) ، تيمسار دريا دار دكتر احمد مدني ( وزير دفاع ملي ) ، دكتر غلامحسين شكوهي ( وزير آموزش و پرورش ) ، ناصر ميناچي ( وزير اطلاعات و تبليغات ) .



عمليات خيبر :





در چنين روزي در سال 1362 ه ش عمليات خيبر روي داد . عمليات خيبر با هدف انهدام نيروهاي سپاه سوم عراق ، تامين جزايرمجنون شمالي و جنوبي ، ادامه تك از جزاير و محور طلاييه به سمت نشوه و الحاق به نيروهايي كه از محور زيد به دشمن حمله مي كردند صورت گرفت . همچنين در اين عمليات در نظر بود كه خشكي شرق دجله از طريق هور تصرف گردد تا دشمن نتواند از سمت شمال سپاه سوم را تقويت كند . در اين عمليات كه با حضور نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در محور زيد و منطقه هور و طلاييه و با رمز يا رسول الله در ساعت بيست و سي دقيقه روز سوم اسفند سال 1362 ه ش انجام گرفت ، رزمندگان پرتوان اسلام توانستند نتايج در خشاني را از آن ملت ايران نمايند . در نتيجه اين عمليات غرور آفرين بيش از بيست و سه يگان دشمن به طور متوسط منهدم گرديد و نيروي هاي دشمن بعثي بيش از پانزده نفر تلفات داد . در اين عمليات همچنين يكصد و پنجاه دستگاه تانك و نفر بر و دويست خورد دشمن منهدم شد . بر اثراين عمليات تيپ 56 زرهي دشمن تا صد در صد منهدم شد . همچنين در نتيجه عمليات خيبر 1140 نفر از نيروهاي دشمن اسير شدند كه در ميان آنها 35 افسر ، 130 درجه دار و 873 سرباز ديده مي شد . در مجموع نيز 1180 كيلومتر از زمين هاي منطقه ( هزار كيلومتر در هور ، 140 كيلومتر در جزاير و 40 كيلو متر در طلاييه آزادشد .



در گذشت اقبال لاهوري :

درچنين روزي در سال 1873 ميلادي ، علامه اقبال لاهوري شاعر و عارف پارسي گوي ديده از جهان فروبست . اقبال لاهوري شاعر انديشمند معاصر جهان اسلام علاوه بر سرودن شعر در مايه هاي انديشگي و فلسفه نيز صاحب انديشه هاي والا و بالايي است . او با الهام گيري از كلام قرآن كريم جزء نخستين افرادي بود كه با توسل به انديشه هاي ناب اسلامي به مبارزه با فرهنگ غربي پرداخت و غرب را مفهوم واحدي تصور كرد كه از آن مي توان استفاده هاي گونه گون جست . حال آنكه غرب به همراه محصولات مطلوب خود جهان عقب افتاده را مدهوش صنعت پيشرفته خود خواهد كرد و آن زمان است كه جهان جنوب خود را وابسته كامل به شمال فرض مي كند .اقبال لاهوري فرهنگ غرب را بطور كامل مي‏شناخت و با انديشه‏هاي فلسفي و اجتماعي غرب آشنايي كامل داشت . اما وي از هر گونه غربگرايي و شيفتگي نسبت به " ايسم " هاي غربي‏ ، مسلمانان را بر حذر مي‏داشت . او در كنار انديشه هاي تعقلي خود فردي عارف و احساسي نيز بود و عبادت و ذكر و فكر و مراقبه را داراي ارزش فراوان مي دانست . اقبال ، احياي فكر ديني را بدون احياي‏ معنويت اسلامي بي‏فايده مي‏شمارد . وي همچنين مرد عمل و مبارزه هم بودو با استعمار درگيري‏ داشته است.اقبال علاوه بر اينها به خاندان پيغمبر علاقه و ارادتي خاص دارد و به زبان فارسي اشعاري انقلابي و آموزنده در مدح آنها سروده كه گمان نمي‏رود در ميان همه شاعران شيعي مذهب فارسي زبان بتوان‏ نظيري برايش پيدا كرد . اقبال فلسفه‏اي دارد كه آن را " فلسفه خودي " مي‏نامد . او معتقد است‏ كه شرق اسلامي هويت واقعي خود را كه هويت اسلامي است از دست داده و بايد آن را بازيابد . آثار وي در مجموعه هاي متعدد بطور مكرر و به زبانهاي مختلف به چاپ رسيده است. جاويد نامه و «احياي فكر ديني اسلام» كه مهمترين آثار او نام دارند .



حفظ قرآن عظيم آئين تست حرف حق را فاش گفتن دين تست

تو كليمى چند باشى سرنگون دست‏خويش از آستين آور برون

سرگذشت ملت‏بيضا بگوى با غزال از وسعت صحرا بگوى

فطرت تو مستنير از مصطفى است بازگو آخر مقام ما كجاست

مرد حق از كس نگيرد رنگ و بو مرد حق از حق پذيرد رنگ و بو

هر زمان اندر تنش جايى دگر هر زمان او را چو حق شانى دگر

رازها با مرد مؤمن بازگوى شرح رمز كل يوم باز گوى

جز حرم منزل ندارد كاروان غير حق در دل ندارد كاروان

حق ببين حق گوى و غير از حق مجوى يك دو حرف از من به آن ملت‏بگوى

بنده حق بى نياز از هر مقام نى غلام او را نه او كس را غلام

بنده حق مرد آزاد است و بس ملك و آئينش خداداد است و بس

رسم وراه و دين و آئينش زحق زشت و خوب و تلخ و نوشينش ز حق

عقل خودبين غافل از بهبود غير سود خود بيند نبيند سود غير

وحى حق بيننده سود همه در نگاهش سود و بهبود همه

غير حق چون ناهى و آمر شود زور ور بر ناتوان قاهر شود



در گذشت اديب الممالك فراهاني :

در چنين روزي در سال 1295 ه ش اديب الممالك فراهاني شاعر و نويسنده معاصر دار فاني را ودا ع گفت . اديب الممالك فراهاني در سال 1277 ه ق ديده به جهان گشود . وي از شاعران برجسته قرن سيزدهم و صدر مشروطيت است و در دوره تجديد حيات ادبي كه از نشاط اصفهاني آغاز مي شود بر غالب شعراي اين دوره تفوق دارد . او در تبريز روزنامه ادب را منتشر مي كرد و در سال 1318 به قفقاز سفر كرد . وي در شعبان 1324 ه ق به سردبيري روزنامه مجلس برگزيده شد . او در علوم مختلف زمان خود از جمله تاريخ ، حكمت ، رياضيات ، نجوم ، رمل و كف شناسي استاد و متبحر بود و به زبان هاي روسي ، كلداني ، تركي و پهلوي و تاحدودي نيز انگليسي و فرانسه آشنايي داشت . از اديب الممالك فراهاني يك ديوان شعر بر جاي مانده است . وي را در مرقد حضرت عبدالعظيم حسني در ري به خاك سپرده اند .



پيش نويس قانون اساسي فلسطين :

در چنين روزي در سال 1922 ميلادي ، چرچيل پيش نويس قانون اساسي فلسطين را جهت تشكيل مجلس قانونگذاري به رياست نماينده عالي بريتانيا عرضه داشت كه كشورهاي عربي آن را نپذيرفتند .



تشكيل جبهه دومكراتيك براي آزادي فلسطين :





در چنين روزي در سال 1969 ه ش ، جبهه دمكراتيك براي آزادي فلسطين به رهبري نايف حواتمه (مسيحي اردني تبار و از اهالي السلط) تشكيل شد . اين جبهه پس از انشعاب از جبهه خلق ، آيين كمونيستي را شيوه كار خود ساخت .



تصرف ناپل :

در چنين روزي در سال 1495 "ناپل "پس از قريب به يك سال جنگ ميان فرانسويان و ايتالياييها ،به تصرف شارل هشتم پادشاه فرانسه درآمد .



تولد شوپن :





در چنين روزي در سال 1810 فردريك شوپن يكي از بزرگترين موسيقيدانان جهان ديده به جهان گشود . فردريك شوپن آهنگساز و پيانيست لهستاني در خانواده اي نسبتا توانگر در نزديكي ورشو ديده به جهان گشود . واز خردسالي به ياد گرفتن پيانو پرداخت . او نخستين كنسرت خود را كه شهرت زيادي را براي او به بار آورد در هشت سالگي اجرا نمود . وي دوران نخستين فراگيري موسيقي را در ورشو به پايان برد و در بيست سالگي به پاريس رفت و در آنجا به آوازه بسيار در هنر موسيقي دست يافت . شوپن باانجام سفر هاي بسيار به كشور هاي مختلف اروپايي در اين كشور ها به ارايه كنسرت مشغول شد . آهنگ هاي ا و بيشتر رومانتيك اند . اتودها ، كنسرتو هاي پيانو، پرلود ها نكتورن ها و بالادهاي او را مي توان از جمله مهمترين آثار وي بر شمرد .



فروش ايالت فلوريدا :

در چنين روزي در سال 1821 ميلادي ، دولت اسپانيا ايالت فلوريداي خود را به قيمت پنج ميليون دلار به دولت آمريكا فروخت.



تولد رابين كلينگوود :

رابين سي كالينگوود فيلسوف انگليسي ديدبه ه جهان گشود . «بر يتانيايي رومي » عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد ادنا اس تي ونسان ميلاي :

در چنين روزي در سال 1892 ميلادي ونسان ميلاي شاعر ، نويسنده و فمينينست آمريكايي ديده به جهان گشود . او بر نده جايزه پوليتزر ادبي شده بود .



تولد گيورگوس سفريس :

در چنين روزي در سال 1900 ميلادي سفريس شاعر مشهور يوناني به دنيا آمد . او در سال 1963 ميلادي جايزه نوبل را از آن خود كرد .



تولد لوييس بونوئل :

در چنين روزي در سال 1900 ميلادي بونوئل فيلمساز بر جسته اسپانياي به دنيا آمد . «تريستانا» و« شبح آزادي» عناوين مهمترين آثار اويند .



مطالبه از روسيه :

در چنين روزي در سال 1918 ميلادي آلمان كشور بالتيك ، فنلاند و اوكراين رااز روسيه مطالبه كرد .



شناسايي فرانكو :

در چنين روزي در سال 1939 ميلادي هلند رژيم ديكتاتور فرانكو در اسپانيا را به رسميت شناخت .



حمله به العقيليا :

در چنين روزي در سال 1941 ميلادي آلمان ، حمله به العقيليلا ليبي را آغاز كرد .



تعيين امير قطر :

در چنين روزي در سال 1972 ميلادي خليفه بن حمد ال تاني امير و نخست وزير قطر شد .



ارتباط چين و آمريكا :

در چنين روزي در سال 1973 ميلادي ايالات متحده آمريكا و چين با يكديگر به توافق رسيدند كه دفتر ارتباط سياسي در پكن و واشنگتن دي سي شكل گرفت .



حكومت نظامي در افغانستان :

در چنين روزي در سال 1980 ميلادي در افغانستان حكومت نظامي بر سر كار آمد .



قتل عام مسلمانان :

در چنين روزي در سال 1983 ميلادي هندو ها بيش از سه هزار تن از مسلمانان هندي را در ايالات آسام اين كشور كشتند .



تعيين مرز آلاسكا و كانادا :

در چنين روزي در سال 1825 ميلادي ، روسيه و انگلستان مرز آلاسكا و كانادا را تعيين كردند.



موافقت با تاسيس اتحاديه عرب :

