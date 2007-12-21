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۳۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۴۰

اصفهان قهرمان دوی صحرانوردی بزرگسالان کشور شد

رقابت های قهرمان کشوری دوی صحرانوردی در رده سنی بزرگسالان روز گذشته با قهرمانی استان اصفهان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که به مدت یک روز به میزبانی استان مرکزی در شهر اراک برگزار شد 88 ورزشکار از 22 استان به رقابت پرداختند که در نهایت تیم اصفهان به مقام قهرمانی رسید، آذربایجان شرقی دوم شد و استان همدان نیز در مکان سوم ایستاد.

در بخش انفرادی امید محرابی از استان لرستان اول شد، محمد خزایی از همدان به مدال نقره رسید و سید محمد صیادی از قزوین برسکوی سوم تکیه زد.

کمیته فنی این مسابقات اسامی شش ورزشکار اول را برای دعوت به اردوی تیم ملی صحرانوردی بزرگسالان به فدراسیون معرفی کرد.

کد مطلب 608497

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