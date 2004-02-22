نتايج انتخابات دربرخي ديگر از شهرهاي كشور(12)

به گزارش خبرنگار سياسي مهر مستقر در ستاد انتخابات كشور، ادامه نتيجه شمارش آرا در تعدادي ديگر از حوزه هاي انتخابيه تا اين ساعت به اين شرح است:

175 - در حوزه انتخابيه دماوند و فيروزكوه از تعداد 52484 راي ماخوذه آقاي سيد احمد رسولي نژاد با كسب 20645 راي حائز اكثريت آرا شد.

176- در حوزه انتخابيه هشترود و چهار اويماغ از تعداد 42816 راي ماخوذه آقاي غفار اسماعيلي با كسب 23326 راي حائز اكثريت آرا شد.

177- در حوزه انتخابيه خلخال و كوثر از تعداد 60654 آراء ماخوذه خانم مهرانگيز مروتي با كسب 25930 راي حائز اكثريت آرا شد.

178- در حوزه انتخابيه كردكوي تركمن بندرگز از تعداد 114687 آرا ماخوذه هيچ يك از نامزدها نتوانستند اكثريت آرا را بدست آورند. آقاي نازمحمد ولي پور و آقاي محمدقلي حاجي اميري با كسب 17567 راي به مرحله دوم راه يافتند.

179- در حوزه انتخابيه كهكيلويه از تعداد 148577 آراي ماخوذه آقاي سيد حاجي محمد موحد با كسب 53010 راي حائز اكثريت آرا شد.

180- در حوزه انتخابيه قم از تعداد 292594 آراي ماخوذه آقايان سيد محمد ميرمحمدي با كسب 151491راي ، رضا آشتياني عراقي با كسب 134748 راي و علي بنايي با كسب 108852 راي حائز اكثريت آرا گرديدند.

181- در حوزه انتخابيه لاهيجان و سياهكل از تعداد 74456 آراي ماخوذه آقاي ايرج نديمي با كسب 25740 راي حائز اكثريت آرا گرديد.

182- در حوزه انتخابيه ايرانشهر و سرباز از تعداد 222898 آراي ماخوذه آقاي نورمحمد ربوشه با كسب 109422 راي حائز اكثريت آرا گرديد.

183- در حوزه انتخابيه مياندوآب ، شاهين دژ و تكاب از تعداد 155375 آراي ماخوذه آقاي جهانبخش محبي نيا با كسب 45221 راي حائز اكثريت آرا گرديد و آقايان اسدالله تابع با كسب 37765 راي و محمد ميرزايي با كسب 32383 راي براي انتخاب يك نفر باقي مانده به مرحله دوم راه يافتند.

184- در حوزه انتخابيه لردگان از تعداد 110851 آراي ماخوذه آقاي زاد علي خليل طهماسبي با كسب 52600 راي حائز اكثريت آرا گرديد.

185 - درحوزه انتخابيه بندر عباس ، قشم ، ابوموسي و حاجي آباد از تعداد 226187 آراي ماخوذه آقايان :

1- محمد آشوري تازياني با كسب 115010 راي

2- شهريار مشيري با كسب 94686 راي

3-علي ديرباز با كسب 62295 راي

حائز اكثريت آرا گرديدند.

186- در حوزه انتخابيه ميناب ، رودان و جاسك از تعداد 169605 آراي ماخوذه آقاي علي معلمي پور با كسب 81577 راي حائز اكثريت آرا گرديد.

187- در حوزه انتخابيه گرگان و آق قلا از تعداد 20055 راي ماخوذه هيچيك از نامزدها حائز اكثريت آرا نگرديد و آقايان :

1- عبدالحسين ناصري با كسب 47144 راي

2- محمد عباسي با كسب 37846 راي

3- سيد سبحان حسيني با كسب 31378 راي

4- عبدالغفور امان زاده با كسب 31347 راي براي انتخاب 2 نفر به مرحله دوم راه يافتند.

188- در حوزه انتخابيه لامردو مهر از تعداد 74471 آراي ماخوذه آقاي محمد علي حياتي با كسب 35835 راي حائز اكثريت آرا گرديد.

189- در حوزه انتخابيه اهواز از تعداد 349011 آراي ماخوذه آقايان ناصر سوداني با كسب 92855 راي و سيد احمد موسوي با كسب 89077 راي حائز اكثريت آرا گرديدند و آقايان :

1- حميد زنگنه با كسب 70849 راي

2- عباس حيصمي با كسب 59597 راي

براي انتخاب يك نفر به مرحله دوم راه يافتند.

190 - در حوزه انتخابيه كرج از تعداد 355934 آراي ماخوذه هيچيك از نامزدها حائز اكثريت آرا نگرديد .

1- آقاي رشيد جلالي جعفري با كسب 77680 راي

2- آقاي سيد نجم الدين محمدي با كسب 58647 راي

3-خانم فاطمه آجورلو با كسب 54807 راي

4- آقاي عبدالله اميري با كسب 40509 راي به مرحله دوم راه يافتند.

