سرهنگ مقصود رستگار در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت در سطح شهرستان بجنورد بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان شمالی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان شمالی ۲۱ سارق و مالخر شناسایی و در چند عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند، افزود: در این رابطه ۸۵ فقره سرقت نیز کشف شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه سرقت از اماکن خصوصی، دولتی، منزل و مغازه، خودرو و موتورسیکلت و … از جمله این سرقت‌ها بود، یادآور شد: متهمان بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.