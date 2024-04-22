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۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۲۱

با کشف ۷۵ فقره سرقت؛

۲۱ مال‌خر توسط پلیس آگاهی خراسان شمالی بازداشت شد

۲۱ مال‌خر توسط پلیس آگاهی خراسان شمالی بازداشت شد

بجنورد_ رییس پلیس آگاهی خراسان شمالی از دستگیری ۲۱ سارق و مالخر و کشف ۸۵ فقره انواع سرقت در سطح شهرستان بجنورد خبر داد.

سرهنگ مقصود رستگار در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت در سطح شهرستان بجنورد بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان شمالی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان شمالی ۲۱ سارق و مالخر شناسایی و در چند عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند، افزود: در این رابطه ۸۵ فقره سرقت نیز کشف شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه سرقت از اماکن خصوصی، دولتی، منزل و مغازه، خودرو و موتورسیکلت و … از جمله این سرقت‌ها بود، یادآور شد: متهمان بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6085119

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    نظرات

    • غلامحسین IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      دستمریزاد مال خران هستن که باعث مشوق سارقین میشوند وباید مجازات اصلی رامااخران بکشن اگه مال خری نباشه اموال مسروقه‌ دردست سارقان باد میکند ومال خران به نوعی سارق پرورش میدهند باخرید اموال میروقه ازسارقان

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