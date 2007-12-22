سرطان پروستات در مردان چاق دو برابر بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلت دی نیوز محققان با بررسی گروهی از مردان چاق و مقایسه آنها با مردانی که وزن طبیعی دارند، به این نتیجه رسیدند که میزان مرگ و میر افراد چاق مبتلا به سرطان پروستات دو برابر بیشتر از مردانی است که دارای وزن طبیعی هستند.

لازم به ذکر است که هنوز مشخص نشده که آیا کاهش وزن مردان پس از ابتلای آنها به سرطان پروستات کمکی به درمان و یا زنده ماندن آنها می کند یا خیر.

لازم به ذکر است که سرطان پروستات یکی از شایع ترین انواع سرطان در میان مردان در جهان می باشد.

احتمال ابتلا به سرطان پروستات با بالا رفتن سن بیشتر می‌شود، به‌طوری که بیش از 65 درصد افرادی که سرطان پروستات در آنها تشخیص داده شده، بیش از 60 سال سن دارند.

اما در چند سال اخیر سن ابتلا به این بیماری کاهش یافته و بهتر است مردان از سن 50 سالگی مورد آزمایش و معاینات لازم قرار گیرند تا در صورت تشخیص در مراحل اولیه شانس کنترل و درمان بیماری افزایش یابد.



