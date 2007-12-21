همایش آموزشی انتخابات فردا باحضور فرمانداران 10 استان برگزار می شود

صفرعلی براتلو رئیس ستاد انتخابات استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: در این همایش آموزشی انتخاباتی یک روزه که به میزبانی ستاد انتخابات استان تهران برگزار می شود، فرمانداران و معاونان سیاسی استانهای قزوین، گیلان، اردبیل، مازنداران، همدان، زنجان، گلستان، قم، سمنان و مرکزی حضور خواهند داشت.

وی افزود: در این همایش آموزشی انتخاباتی کامران دانشجو استاندار تهران و علیرضا افشار معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور سخنرانی خواهند کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران همچنین از حضور تمامی فرمانداران استان تهران در این همایش خبر داد .

بر اساس این گزارش، همایش آموزشی انتخاباتی فردا ساعت8:30 صبح در سالن اجتماعات وزارت کار برگزار می شود.

به گفته براتلو در کل استان تهران برای برگزاری انتخابات مجلس هشتم 666 هزار شعبه اخذ رای وجود دارد.