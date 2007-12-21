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۳۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۲۵

براتلو به مهر خبر داد:

همایش آموزشی انتخابات فردا باحضور فرمانداران 10 استان برگزار می شود

همایش آموزشی انتخابات فردا باحضور فرمانداران 10 استان برگزار می شود

رئیس ستاد انتخابات استان تهران از برگزاری همایش آموزشی انتخاباتی یک روزه با حضور فرمانداران و معاونان سیاسی 10 استان کشور در تاریخ اول دی خبر داد.

صفرعلی براتلو رئیس ستاد انتخابات استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: در این همایش آموزشی انتخاباتی یک روزه که به میزبانی ستاد انتخابات استان تهران برگزار می شود، فرمانداران و معاونان سیاسی استانهای قزوین، گیلان، اردبیل، مازنداران، همدان، زنجان، گلستان، قم، سمنان و مرکزی حضور خواهند داشت.

وی افزود: در این همایش آموزشی انتخاباتی کامران دانشجو استاندار تهران و علیرضا افشار معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور سخنرانی خواهند کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران همچنین از حضور تمامی فرمانداران استان تهران در این همایش خبر داد .

بر اساس این گزارش، همایش آموزشی انتخاباتی فردا ساعت8:30  صبح در سالن اجتماعات وزارت کار برگزار می شود.

به گفته براتلو در کل استان تهران برای برگزاری انتخابات مجلس هشتم 666 هزار شعبه اخذ رای وجود دارد.

 

کد مطلب 608527

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