مديران استثمار كننده كادر پزشكي ، مورد پيگرد قانوني قرار مي گيرند

عضو هيات مديره دادگاه بدوي نظام پزشكي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" در برخي اين مراكز خصوصي و خيريه به رغم آنكه از بيمار پول خوبي دريافت مي شود ولي براي كاركنان گروه پزشكي دستمزدهاي بسيار ناچيزي در نظر گرفته مي شود."

دكتر ايرج خسرونيا با اشاره به تاخير در ابلاغ آيين نامه تدوين شده در اين زمينه به دليل بحث انتخابات مجلس هفتم، افزود:" بدنبال شكايات مستمر از سوي كادر پزشكي شاغل در اين مراكز مسئوليت تعيين، نظارت و رسيدگي به شكايت هاي گروه پزشكي به سازمان نظام پزشكي واگذار شد و پس از ابلاغ اين قانون به تمامي مراكز درماني خصوصي و خيريه كه از هفته آينده شروع مي شود، مديران و مسئولان فني متخلف تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند."

وي اين طرح را شامل تمامي گروه پزشكي و پيراپزشكي دانست و ادامه داد:" به موجب اين آيين نامه حداقل ميزان دستمزد در نظر گرفته شده براي هر گروه پزشكي مشخص شده است به عنوان نمونه براي پزشكان عمومي 400 هزار تومان و ماماها نيز حدود 250 تومان در ماه در نظر گرفته شده است."

رييس هيات مديره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران افزود:" البته پرستاران به دليل آنكه خود داراي تشكل مستقل هستند، مشمول اين قانون نمي شوند و سازمان نظام پرستاري بايد راساً در ارتباط با استثمار كادر پرستاري در مراكز خيريه و خصوصي اقدام كند."