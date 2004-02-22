  1. بین الملل
  2. سایر
۳ اسفند ۱۳۸۲، ۱۱:۱۱

به منظور گفتگو پيرامون اروپايي شدن تركيه :

صدر اعظم آلمان راهي تركيه شد

صدراعظم آلمان به منظور گفتگو پيرامون عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي عازم اين كشور شد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس ، " گرهارد شرودر " صدر اعظم آلمان قرار است  به منظور ديدار با مقامات تركيه وارد اين كشور شود .
بر اساس گزارشهاي رسيده مهمترين محور گفتگوهاي شرودر با مقامات تركيه در اين سفر دو روزه پيرامون عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي خواهد بود .
صدراعظم آلمان قراراست درديدار خود با " رجب طيب اردوغان "  نخست وزير تركيه حمايت خود را از اروپايي شدن اين كشور اعلام كند. وي همچنين با " نجدت سزر"  رئيس جمهور و " دنيز بايكال "  رهبر مخالفان نيز ديدار و گفتگو خواهد كرد .
شرودرهمچنين قرار است در روز دوم سفر خود با حضور در اتاق بازرگاني آلمان - تركيه راههاي گسترش همكاريهاي اقتصادي دو كشور را بررسي  كند .
گفتني است تركيه براي عضويت در اتحاديه اروپايي نيازمند حمايتهاي بيش از پيش آلمان كه يكي از مهمترين كشورهاي اتحاديه اروپايي است ، مي باشد .
 اين نخستين سفر يك صدر اعظم آلمان از سال 1993 ميلادي به تركيه است .

کد مطلب 60857

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها