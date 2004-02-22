صدر اعظم آلمان راهي تركيه شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس ، " گرهارد شرودر " صدر اعظم آلمان قرار است به منظور ديدار با مقامات تركيه وارد اين كشور شود .

بر اساس گزارشهاي رسيده مهمترين محور گفتگوهاي شرودر با مقامات تركيه در اين سفر دو روزه پيرامون عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي خواهد بود .

صدراعظم آلمان قراراست درديدار خود با " رجب طيب اردوغان " نخست وزير تركيه حمايت خود را از اروپايي شدن اين كشور اعلام كند. وي همچنين با " نجدت سزر" رئيس جمهور و " دنيز بايكال " رهبر مخالفان نيز ديدار و گفتگو خواهد كرد .

شرودرهمچنين قرار است در روز دوم سفر خود با حضور در اتاق بازرگاني آلمان - تركيه راههاي گسترش همكاريهاي اقتصادي دو كشور را بررسي كند .

گفتني است تركيه براي عضويت در اتحاديه اروپايي نيازمند حمايتهاي بيش از پيش آلمان كه يكي از مهمترين كشورهاي اتحاديه اروپايي است ، مي باشد .

اين نخستين سفر يك صدر اعظم آلمان از سال 1993 ميلادي به تركيه است .