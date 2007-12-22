اجرای بیست گروه در شب نخست جشنواره موسیقی

به گزارش خبرنگار مهر ، فرهنگسرای هنر ساعت 18 میزبان دو گروه موسیقی "آوای فاخته" به سرپرستی رضا عباسی و همچنین گروه فولکور آذری "شور" به سرپرستی بهزاد کیاست بود که در قسمت اول گروه موسیقی "آوای فاخته" قطعات سنتی و تلفیقی را ارائه کردند.

گروه موسیقی "آوای فاخته" دراین کنسرت 5 قطعه بی کلام با نام های "جدایی"،"مستانه " و تصنیف های "شب های تنهایی " ، "همایون بانو " و رنگ شوشتری را اجرا کردند.

رضا عباسی سرپرست درخصوص چگونگی اجرای گروه موسیقی "آوای فاخته " گفت : برنامه ریزی و مدیریت سالن فرهگسرای هنر به جهت فراهم آوردن محیط مناسب برای اجرا بسیار بد بود و در شرایط نامناسبی به لحاظ روانی کنسرت موسیقی "آوای فاخته " برگزار شد.

وی در توضیح مشکلات به وجود آمده گفت : در بخش صدابردای مشکلات بسیارداشتیم و تیم فنی سالن فرهنگسرای هنربه لحاظ اجرا بسیار ضعیف عمل کردند و در طول اجرا صدای مناسبی نداشتیم تاجائی که در برخی موارد مجبور بودیم اجرای کنسرت را متوقف کنیم و همین مسئله موجب شد تعدادی از حاضرین در سالن را ترک کنند.

سرپرست گروه موسیقی "آوای فاخته " در معرفی اعضای گروه خود گفت : آسو عبدااله بیگی نوازنده (کمانچه) ،عرفان احمدی (ویلن) و (ویلن آلتو) ، فرشاد خزایی و رامین پارس راد (تار)، اصغر رحمانی( بم تار)، پویان کاضمیان (عود)، حامد مرادیان (دف و کوزه ) ، افشین چوب ریزان (تنبک )، رضا عباسی (نی ) ، سمیرا محمدی (همخوان) و جواد مظفری آواز از جمله اعضای گروه موسیقی "آوای فاخته" هستند.

در بخش دوم گروه موسیقی "شور" قطعات فولکلور آذری را اجرا کردند در این اجرا قطعه ای بی کلام از ساخته های "درویش خان" و قطعات آذری "یاریم اینجیدی" (یار من رنجیده) ، " بوداغ گز" (دراین کوهها بگرد)، " تز گل " (زود بیا)، "یالان دنیا" ( دنیا دروغ است)، "آدوا قربان" (قربان اسمت)، "اگر سوز الماسیدی"( اگر حرفی نباشد)، "گدن گوزل" (زیبایی که می رود) و "دیش لرین " دندان مروارید اجرا شد.

لازم به ذکر است "ایستکلی بشیری " ،"مهری زیرک سیما" نوازنده تار ، "نغمه شیرازی" ، "یاسمین حیدری" (ویلن)، "بابک یوسف پور" ارگ ، "عطا یثرب دوست " نقاره ، "آیدین کیاست" کمانچه و "بهزاد کیاست "گارمون از جمله نوازندگان گروه موسیقی "شور" هستند.