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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱:۲۴

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی:

مشارکت مردم در عرصه‌های تولید نیازمند گفتمان‌سازی است

مشارکت مردم در عرصه‌های تولید نیازمند گفتمان‌سازی است

مشهد- مدیر کل تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی گفت: مشارکت مردم در عرصه‌های تولید نیازمند گفتمان‌سازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صاحبقرانی شامگاه دوشنبه در اختتامیه نخستین دوره مسابقات فرهنگی، قرآنی مسطورا در شهرستان خواف اظهار کرد: مشارکت مردم در جامعه نیازمند گفتمان‌سازی است و روحانیون باید با تبیین اهمیت این مساله بستر حضور بیشتر مردم در عرصه‌های تولید و سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان جهش تولید با مشارکت مردم توسط رهبر معظم انقلاب افزود: باید شعار امسال با تلاش روحانیون و دست اندرکاران ذیربط به گفتمان غالب در جامعه تبدیل شود.

وی ادامه داد: روحانیون باید در سخنرانی‌ها و برنامه‌های مختلف اهمیت جلب مشارکت مردم در رونق و جهش تولید را تبیین و آنان را برای فعالیت در این عرصه تشویق کنند تا احساس مسؤولیت عمومی جامعه بدین منظور افزایش یابد.

صاحبقرانی با اشاره به تشکیل اتاق فکر و اندیشه ورز برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در این اداره کل تصریح کرد: در این مکان اندیشه ورز راهکارهای تحقق این مهم با حضور روحانیون و مسئولان و صاحبنظران مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کد مطلب 6085969

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