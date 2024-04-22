به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صاحبقرانی شامگاه دوشنبه در اختتامیه نخستین دوره مسابقات فرهنگی، قرآنی مسطورا در شهرستان خواف اظهار کرد: مشارکت مردم در جامعه نیازمند گفتمان‌سازی است و روحانیون باید با تبیین اهمیت این مساله بستر حضور بیشتر مردم در عرصه‌های تولید و سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان جهش تولید با مشارکت مردم توسط رهبر معظم انقلاب افزود: باید شعار امسال با تلاش روحانیون و دست اندرکاران ذیربط به گفتمان غالب در جامعه تبدیل شود.

وی ادامه داد: روحانیون باید در سخنرانی‌ها و برنامه‌های مختلف اهمیت جلب مشارکت مردم در رونق و جهش تولید را تبیین و آنان را برای فعالیت در این عرصه تشویق کنند تا احساس مسؤولیت عمومی جامعه بدین منظور افزایش یابد.

صاحبقرانی با اشاره به تشکیل اتاق فکر و اندیشه ورز برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در این اداره کل تصریح کرد: در این مکان اندیشه ورز راهکارهای تحقق این مهم با حضور روحانیون و مسئولان و صاحبنظران مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد.