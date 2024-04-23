در معابر لغزنده پایتخت فاصله طولی را رعایت کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر درباره ترافیک امروز شهر تهران گفت: با رصدی که از طریق مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وضعیت تردد خودروها در ساعات ابتدایی صبح روز سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از سطح معابر بزرگراه‌هایی شهر تهران انجام شد، شاهد شروع ترافیک در مسیرهای غربی، شرقی و جنوبی به سمت مرکز شهر تهران و معابری پرتردد و دارای ترافیکی سنگین و نیمه سنگین به دلیل لغزنده بودن معابر و بارش نزولات آسمانی در سطح پایتخت بودیم.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص ترافیک در محورهای غربی پایتخت افزود: بار ترافیک در بزرگراه‌های شیخ فضل الله، یادگار نیمه سنگین و در حال حرکت است و در آبشناسان، سردار جنگل، همت، قبل از جنت آباد، چمران، نهج‌البلاغه، یادگار امام (ره) تا مقطع صالحی تا شیخ فضل الله و بعد از مرزداران و حکیم – شقایق بار ترافیک نیمه سنگین است.

وی ادامه داد: انتهای بار ترافیکی در بزرگراه آزادراه تهران کرج در هر دو مسیر بدون مشکل و روان، شهید سلیمانی، صیاد، بابایی، نیروی زمینی، تا مقطع نیروی زمینی، زین زین‌الدین صدف، علامه، شقایق، امام علی (ع)، جانبازان، شهید سلیمانی، صیاد شیرازی و رسالت قبل از پل سید خندان هم و بدون ترافیک اعلام شده است.

سرهنگ کشیر بیان داشت: خیابان آزادی در مسیر غرب به شرق از شهیدان و جانبازان از میدان امام رضا (ع) و مسیر جنوب به شمال نواب از نهم دی دارای بار ترافیکی سنگینی هستند و داخل تونل توحید ترافیک منظم و در حال حرکت است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: معابر شهر تهران با توجه به بارش‌ها و نزولات آسمانی لغزنده است و می‌طلبد رانندگان در این شرایط فاصله طولی را با خودروی جلویی رعایت کرده و از سرعت و سبقت جدا خودداری کنند.

وی از رانندگان خواست به جهت لغزنده بودن معابر از سرعت و سبقت در این شرایط جدا خودداری و همچنین رانندگان از پر بودن باک بنزین مطمئن و سیستم‌های خودرویی مانند بخاری و برف پاک کن را بررسی کنند. تردد موتورسیکلت‌ها در شرایط بارانی و لغزنده بودن معابر نیز ممنوع است و موتورسیکلت سواران نباید در این لحظات در معابر تردد کنند.