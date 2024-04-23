به گزارش خبرنگار مهر، سعید هژبری صبح سه شنبه در جلسه بررسی مصوبات سفر ریاست جمهوری و آخرین وضعیت پروژه‌های آن، سفر به ایلام را دارای خیر و برکت و آورده دانست و گفت: اتمام پروژه‌های سفر و تحقق مصوبات در اولویت برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد.

وی ضمن بیان اینکه سفر اول آیت الله رییسی به استان ایلام دارای ۱۴۵ مصوبه و ۳۰۱ پروژه و بیش از ۶ هزار میلیارد تومان مصوب است، خاطرنشان کرد: پروژه‌هایی که دارای درصد پیشرفت بالایی هستند باید هر چه زودتر تکمیل شوند و این مهم یکی از ملاک‌های ارزیابی مدیران در استان و در نهاد ریاست جمهوری خواهد بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام گفت: مصوبات خوبی برای سفر دوم ریاست جمهوری پیش‌بینی و تنظیم شده اما مصوبات دور اول سفر باید عملیاتی و پروژه‌ها اجرایی شده و به بهره‌برداری برسند.

هژبری با بیان اینکه مدیران باید به جزئیات پروژه‌های مرتبط با سفر اشراف داشته باشند، تاکید کرد: مدیران پیگیر دریافت تخصیص، فعال شدن پروژه و اتمام آنها باشند و نسبت به رفع موانع تحقق مصوبات اقدام کنند.

در این جلسه آخرین وضعیت مصوبات و پروژه‌های امور عشایری، راه و شهرسازی، اداره زندان‌ها، ورزش و جوانان، بنیاد شهید، جهادکشاورزی، دانشگاه ایلام، دانشگاه پیام نور، آب منطقه‌ای، فنی و حرفه‌ای، راه داری، آبفا، دانشگاه علوم پزشکی و کمیته امداد بررسی و تصمیمات لازم جهت پیشبرد این پروژه‌ها اتخاذ شد.