جا به جایی بیش از ۸۹ هزار مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی رسول سالاری، رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در جمع خبرنگاران گفت: طی فروردین ماه سال جاری ۸۹ هزار و ۳۶۶ مسافر در استان در قالب ۱۳ هزار و ۳۲۰ سفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جابه‌جا شدند.

رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهداری و حمل خراسان جنوبی افزود: بیشترین سهم جابه‌جایی مسافر از مبدا شهرستان‌های استان مربوط به شهرستان بیرجند و کمترین سهم جابجایی نیز مربوط به شهرستان درمیان بوده است.

رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: عمده مقاصد سفر به ترتیب استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و تهران بوده است.

سالاری با اشاره به اینکه در حال حاضر هزار و ۴۴۲ راننده در بخش مسافر استان فعال هستند تصریح کرد: ۳۱۰ دستگاه سواری کرایه، ۲۰۸ دستگاه مینی‌بوس و ۲۹۰ دستگاه اتوبوس کار جابجایی مسافران از مبدا ۱۶ پایانه عمومی و خصوصی در استان را انجام می‌دهند.

رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی تاکید کرد: با همکاری پلیس راه استان و انجمن صنفی حمل و نقل مسافر، طرح کنترل نظارت بر ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری به منظور رعایت ایمنی و حقوق مسافران در این مدت انجام شده است.

وی تصریح کرد: این امکان برای مسافران فراهم شده تا علاوه بر تأمین بلیط از طریق دفاتر فروش بلیط سطح شهر، از طریق وب سایت‌های فروش آنلاین به نشانی www.payaneha.com و www.payaneha.ir نیز اقدام کنند.

وی عنوان کرد: سامانه گویای ۱۴۱ و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۶۱۴۱ نیز آماده دریافت پیشنهادات، انتقادات و نظرات مسافران در خصوص نحوه ارائه خدمات سفر در استان خواهد بود.