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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۲۷

بهزیستی اعلام کرد؛

اطلاعیه مرحله دوم یازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی

اطلاعیه مرحله دوم یازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی

معرفی شدگان مرحله دوم امتحان مشترک دستگاه‌های اجرایی جهت آگاهی از زمان دقیق ارزیابی تکمیلی، از امروز به سایت اداره کل بهزیستی استان مربوطه مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل نیروی انسانی و تشکیلات سازمان بهزیستی کشور اطلاعیه‌ای در خصوص معرفی شدگان مرحله دوم (معرفی به ارزیابی تکمیلی) یازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است؛

"قابل توجه معرفی شدگان مرحله دوم (معرفی به ارزیابی تکمیلی) یازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور" ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت، به اطلاع آن دسته از داوطلبان یازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی که در کارنامه صادره از سوی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، جهت انجام مرحله ارزیابی تکمیلی معرفی گردیده‌اند می‌رساند؛ جهت آگاهی از زمان دقیق ارزیابی تکمیلی و نحوه مراجعه داوطلبین، از روز سه شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ به سایت اداره کل بهزیستی استان مربوطه به آدرس‌های ذیل مراجعه کنند.

ردیف نام استان آدرس
۱ آ. شرقی azar-sh.behzisti.ir
۲ آ. غربی azar-gh.behzisti.ir
۳ اردبیل ardabil.behzisti.ir
۴ اصفهان esfahan.behzisti.ir
۵ ایلام ilam.behzisti.ir
۶ البرز alborz.behzisti.ir
۷ بوشهر bushehr.behzisti.ir
۸ تهران tehran.behzisti.ir
۹ چهارمحال و بختیاری charmahal.behzisti.ir
۱۰ خراسان رضوی khorasanrazavi.behzisti.ir
۱۱ خراسان شمالی khshomali.behzisti.ir
۱۲ خراسان جنوبی khjonoobi.behzisti.ir
۱۳ خوزستان khuzestan.behzisti.ir
۱۴ زنجان zanjan.behzisti.ir
۱۵ سمنان semnan.behzisti.ir
۱۶ سیستان و بلوچستان sb.behzisti.ir
۱۷ فارس fars.behzisti.ir
۱۸ قزوین qazvin.behzisti.ir
۱۹ قم qom.behzisti.ir
۲۰ کرمانشاه kermanshah.behzisti.ir
۲۱ کردستان kurdistan.behzisti.ir
۲۲ کرمان kerman.behzisti.ir
۲۳ کهگیلویه و بویر احمد k-b.behzisti.ir
۲۴ گیلان gilan.behzisti.ir
۲۵ گلستان golestan.behzisti.ir
۲۶ لرستان lorestan.behzisti.ir
۲۷ مرکزی markazi.behzisti.ir
۲۸ مازندران mazandaran.behzisti.ir
۲۹ هرمزگان hormozgan.behzisti.ir
۳۰ همدان hamedan.behzisti.ir
۳۱ یزد yazd.behzisti.ir
۳۲ کیش kish.behzisti.ir

کد مطلب 6086138
علی قدمی

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