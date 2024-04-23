به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل نیروی انسانی و تشکیلات سازمان بهزیستی کشور اطلاعیه‌ای در خصوص معرفی شدگان مرحله دوم (معرفی به ارزیابی تکمیلی) یازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است؛

"قابل توجه معرفی شدگان مرحله دوم (معرفی به ارزیابی تکمیلی) یازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور" ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت، به اطلاع آن دسته از داوطلبان یازدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی که در کارنامه صادره از سوی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، جهت انجام مرحله ارزیابی تکمیلی معرفی گردیده‌اند می‌رساند؛ جهت آگاهی از زمان دقیق ارزیابی تکمیلی و نحوه مراجعه داوطلبین، از روز سه شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ به سایت اداره کل بهزیستی استان مربوطه به آدرس‌های ذیل مراجعه کنند.