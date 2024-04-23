به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تشکیل شد، سید عباس حسینی، رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه حج و زیارت برای کاهش عوامل و افزایش سرانه زائر گفت: تاکنون بیش از ۸۲۷۰۰ زائر برای حج ۱۴۰۳ ثبت نام کردند و انتظار می‌رود ظرفیت باقیمانده تا پایان این هفته تکمیل شود.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه اقدامات لازم برای صدور روادید زائران آغاز شده است، ابراز امیدواری کرد؛ روند اخذ روادید زائران در بازه زمانی مورد نظر تکمیل شود.

در این نشست، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت از همه دست‌اندرکاران سفرهای عمره و حج برای فراهم کردن مقدمات لازم به منظور اعزام حجاج ایرانی به سرزمین وحی قدردانی و تصریح کرد که خادمان موظفند به خواسته‌های زائران توجه کنند و برای مواردی که امکان اجرا دارد راهکار مناسب ارائه دهند.

در ادامه این نشست سید علی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت از روند معاینات زائران حج پیش رو و حمیدرضا محمدی، معاون عتبات سازمان حج در مورد برنامه‌های این حوزه برای اعزام‌های امسال و نحوه بررسی و رسیدگی به مشکلات شرکت‌های ارائه دهنده خدمات به زائران عتبات عالیات در دو سال گذشته گزارش دادند.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت گفت: استطاعت ۸۲۱۶۴ زائر تاکنون تأیید شده و ۱۵۰۰ نفر هم به کمیسیون‌های پزشکی ارجاع و تنها ۱۴۳ نفر رد شدند.

همچنین در این نشست مهران فرشید، مدیرکل دفتر طرح و برنامه و فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی از سامانه جامع مسکن و آثار استفاده از آن در چیدمان پروازها و اسکان در هتل‌ها گزارشی ارائه کرد و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت از معاون عتبات سازمان حج خواست؛ در خصوص فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در سال ۱۴۰۱ بررسی لازم انجام و راهکار مناسب برای برخی مشکلات مرتبط با این شرکت‌ها برای تصمیم‌گیری به جلسه شورای برنامه‌ریزی ارائه شود.