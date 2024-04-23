اعزام ۵۵ ایثارگر زنجانی به سفر معنوی حج

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس برزگر از ارائه آمار نهایی سهمیه بگیران بنیاد شهید و امور ایثارگران زنجان خبر داد و اظهار کرد: ۵۵ نفر از جامعه ایثارگری در کاروانهای حج تمتع ۱۴۰۳ در قالب کاروانهای مختلف اعلامی سازمان حج و زیارت ثبت نام کردهاند.
وی تصریح کرد: سهمیه اعزام به حج تمتع به والدین، همسر و فرزندان شهدا، کلیه جانبازان و آزادگان و همسران ایشان به ترتیب اولویت اعلامی از سوی مرکز تخصیص پیدا کرده است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان ادامه داد: بهرهمندی جامعه ایثارگری از برکات سفر حج و جلب رضایتمندی خانوادههای معظم شاهد و ایثارگر از مهمترین اهداف اعزام آنها به حج تمتع است.
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