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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۱۴

مدیرکل بنیاد شهید زنجان خبرداد؛

اعزام ۵۵ ایثارگر زنجانی به سفر معنوی حج

اعزام ۵۵ ایثارگر زنجانی به سفر معنوی حج

زنجان- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران زنجان از اعزام ۵۵ ایثارگر زنجانی به سفر معنوی حج تمتع در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس برزگر از ارائه آمار نهایی سهمیه بگیران بنیاد شهید و امور ایثارگران زنجان خبر داد و اظهار کرد: ۵۵ نفر از جامعه ایثارگری در کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۳ در قالب کاروان‌های مختلف اعلامی سازمان حج و زیارت ثبت نام کرده‌اند.

وی تصریح کرد: سهمیه اعزام به حج تمتع به والدین، همسر و فرزندان شهدا، کلیه جانبازان و آزادگان و همسران ایشان به ترتیب اولویت اعلامی از سوی مرکز تخصیص پیدا کرده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان ادامه داد: بهره‌مندی جامعه ایثارگری از برکات سفر حج و جلب رضایتمندی خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگر از مهمترین اهداف اعزام آنها به حج تمتع است.

کد مطلب 6086171

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