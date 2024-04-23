هفته کار و کارگر در البرز با گلباران مزار شهدا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح سه‌شنبه سید محمد حسینی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همراهی مدیران کل دستگاه‌های اجرایی البرز، مسؤولان و رؤسای شرکای اجتماعی، معاونان و رؤسای ادارات شهرستان‌ها با حضور در مزار شهدای چهارصد دستگاه کرج، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.

عبدالله دارایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز نیز با حضور در گلزار شهدای چهارصد دستگاه کرج، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان به ویژه شهدای کارگری با اهدای گل و غبار روبی قبور مطهر شهدا، دستور اجرای برنامه‌های هفته کار و کارگر و تکریم منزلت کار و تولید در سراسر استان را صادر کرد.

وی در آئین گل افشانی غبارروبی شهدای کارگری گفت: تکریم و تعظیم ارزش‌های الهی و پاسداشت مقام شهدا به ویژه شهدای کارگری در البرز به عنوان اولین برنامه بزرگداشت هفته کارگر در استان با حضور خدمتگزاران جامعه کار و تولید، تشکل‌های کارگری، کانون بازنشستگان شوراهای اسلامی کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی انجام می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز اظهار کرد: عزت و سربلندی ایران اسلامی مرهون فداکاری همین شهداست، اگر امروز در جهان ندای حق طلبی سر داده می‌شود و پرچم دفاع از مظلوم و ایستادگی مقابل حکومت‌های ظالم بلند است، هزینه‌ای ارزشمند با خون بهای پاک شهیدان پرداخت شده و این عزت در جهان وامدار شهدای عزیز ماست.

دارایی با اشاره به شعار سال و تحقق جهش تولید با مشارکت مردم بیان کرد: اقتصاد مردم پایه و تحقق شعار توسعه اشتغال و تولید با مشارکت مردم بر توجه به رفع نیازهای جامعه کار تولید و همراهی و مشارکت همه دستگاه‌هاست، امروز هم کارگران و هم کارفرمایان ما در خط مقدم این شعار قرار دارند.

شایان ذکر است در این مراسم مسؤولان بسیج کارگری، مسؤول بسیج اقشار سپاه استان، مسؤولان تشکلات کارگری و کارفرمایی البرز، خانواده‌های معظم شهدای کارگری و معاونان و رؤسا و کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز نیز حضور داشتند و ضمن قرائت فاتحه و گلباران مزار شهدا یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای کارگر را گرامی داشتند.