۲۹۰ سری جهیزیه در خاش توزیع شد

علیرضا ریگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: صبح امروز سه شنبه در راستای ترویج سنت حسنه ازدواج و کمک به اقشار نیازمند جامعه، ۲۹۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش این نهاد توزیع شد.

وی ادامه داد: برای تهیه این تعداد جهیزیه‌ها که شامل اجاق گاز، فرش، تلویزیون رنگی، جاروبرقی، یخچال و ماشین لباسشویی هستند، ۲۹۰ میلیارد ریال هزینه صرف شده که ارزش هر سری جهیزیه یک میلیارد ریال برآورد شده است.

وی اظهار داشت: سال گذشته نیز ۴۳۰ سری جهیزیه میان نوعروسان تحت پوشش این نهاد در حوزه شهرستان خاش، توزیع شده است.