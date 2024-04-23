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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۲۰

مدیر کمیته امداد خاش:

۲۹۰ سری جهیزیه در خاش توزیع شد

۲۹۰ سری جهیزیه در خاش توزیع شد

خاش_مدیر کمیته امداد امام خمینی خاش گفت: ۲۹۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش این نهاد اهدا شد.

علیرضا ریگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: صبح امروز سه شنبه در راستای ترویج سنت حسنه ازدواج و کمک به اقشار نیازمند جامعه، ۲۹۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش این نهاد توزیع شد.

وی ادامه داد: برای تهیه این تعداد جهیزیه‌ها که شامل اجاق گاز، فرش، تلویزیون رنگی، جاروبرقی، یخچال و ماشین لباسشویی هستند، ۲۹۰ میلیارد ریال هزینه صرف شده که ارزش هر سری جهیزیه یک میلیارد ریال برآورد شده است.

وی اظهار داشت: سال گذشته نیز ۴۳۰ سری جهیزیه میان نوعروسان تحت پوشش این نهاد در حوزه شهرستان خاش، توزیع شده است.

کد مطلب 6086182

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